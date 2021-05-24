В шымкентском филиале «Правительства для граждан» рассказали, как можно быстро и без лишней головной боли восстановить потерянные документы об образовании.
Такое, к сожалению, случается довольно часто. Если вы потеряли школьный аттестат или диплом о высшем образовании, огорчаться не стоит.
Если раньше чтобы восстановить документы об образовании нужно было идти в бюро находок, давать объявление в газету, писать заявление об утере и так далее, то сейчас будет достаточно лишь одного удостоверения личности. Есть два способа быстро восстановить свои документы.
Чтобы восстановить документы через портал Еgov.kz:
— авторизуйтесь, и через поиск услуг найдите пункт «Выдача дубликатов документов об образовании».
— закажите услугу онлайн, заполните данные о себе и документе для восстановления.
— выберите учебное заведение, нажав на кнопку «добавить»
— подпишите заявление с помощью ЭЦП.
— результатом услуги ознакомьтесь в личном кабинете.
ВАЖНО! Чтобы оформить данную услугу онлайн вы должны быть зарегистрированы в базе мобильных граждан. Документ будет восстановлен через 15 рабочих дней.
Чтобы восстановить документы через ЦОН:
— забронируйте онлайн очередь в ЦОН и приходите за 20 минут до назначенного времени
— покажите свидетельство о рождении или удостоверение личности
— подайте заявление через оператора.
ВАЖНО: Перед посещением ЦОНа, вы должны узнать правильное название учебного заявления, если его переименовали, адрес и почтовый индекс. Если ваше учебное заведение закрылось, документы будут запрошены у местного архива, тогда восстановление документов займет до 30 дней.
«Людям, потерявшим свой диплом или аттестат не нужно больше бегать по различным инстанциям. Достаточно посетить ЦОН, либо подать заявку через Еgov.kz», — рассказала Алтынай Татаева, пресс-секретарь Шымкентского филиала «Правительства для граждан».
Добавим, что в скором времени в Шымкенте появится услуга по доставке готовых документов на дом. Уже включены 144 услуги, за исключением удостоверений личности и паспортов. Сейчас сервис пока доступен в городах Нур-Султан и Алматы.