В шымкентском филиале «Правительства для граждан» рассказали, как можно быстро и без лишней головной боли восстановить потерянные документы об образовании.

Такое, к сожалению, случается довольно часто. Если вы потеряли школьный аттестат или диплом о высшем образовании, огорчаться не стоит.

Если раньше чтобы восстановить документы об образовании нужно было идти в бюро находок, давать объявление в газету, писать заявление об утере и так далее, то сейчас будет достаточно лишь одного удостоверения личности. Есть два способа быстро восстановить свои документы.

Чтобы восстановить документы через портал Еgov.kz:

— авторизуйтесь, и через поиск услуг найдите пункт «Выдача дубликатов документов об образовании».

— закажите услугу онлайн, заполните данные о себе и документе для восстановления.

— выберите учебное заведение, нажав на кнопку «добавить»

— подпишите заявление с помощью ЭЦП.

— результатом услуги ознакомьтесь в личном кабинете.

ВАЖНО! Чтобы оформить данную услугу онлайн вы должны быть зарегистрированы в базе мобильных граждан. Документ будет восстановлен через 15 рабочих дней.

Чтобы восстановить документы через ЦОН:

— забронируйте онлайн очередь в ЦОН и приходите за 20 минут до назначенного времени

— покажите свидетельство о рождении или удостоверение личности

— подайте заявление через оператора.

ВАЖНО: Перед посещением ЦОНа, вы должны узнать правильное название учебного заявления, если его переименовали, адрес и почтовый индекс. Если ваше учебное заведение закрылось, документы будут запрошены у местного архива, тогда восстановление документов займет до 30 дней.

«Людям, потерявшим свой диплом или аттестат не нужно больше бегать по различным инстанциям. Достаточно посетить ЦОН, либо подать заявку через Еgov.kz», — рассказала Алтынай Татаева, пресс-секретарь Шымкентского филиала «Правительства для граждан».

Добавим, что в скором времени в Шымкенте появится услуга по доставке готовых документов на дом. Уже включены 144 услуги, за исключением удостоверений личности и паспортов. Сейчас сервис пока доступен в городах Нур-Султан и Алматы.