В Шымкенте 6 человек пострадали из-за хлопка газа в машине

По информации ДЧС города, хлопок газового баллона произошел из-за сильной жары и перегрева багажника, передает OTYRAR.хлопок

Инцидент произошел 26 июня в микрорайоне Нурсат-2. В припаркованном во дворе жилого дома автомобиле «Киа-Рио» произошел хлопок маленького газового баллончика объемом 350 мл. Он лежал в багажнике транспортного средства.

Легкой степени тяжести ранения получили 6 человек, среди них четверо детей — есть годовалый ребенок.

«В результате хлопка баллончика доставлены в больницу 6 человек: мужчина 1988 г.р., женщина 1989 г. р. , дети 2012 г. р., 2015 г. р., 2017 г. р., 2021 г. р. (состояние легкой степени тяжести). После осмотра врачей были отпущены домой, назначено амбулаторное лечение. Без горения», — сообщили в ведомстве.

Предварительная причина –перегрев багажника автомобиля от солнечных лучей. На место происшествия выезжали 15 спасателей и 3 ед. техники.