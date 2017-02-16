В ЮКО возможен сход снежных лавин. Штормовое предупреждение распространила оперативная служба департамента по чрезвычайным ситуациям Южно-Казахстанской области.

«В связи с выпадением значительных осадков и большой высотой снежного покрова в горных районах Южно-Казахстанской области в период 16-18 февраля ожидается сход снежных лавин», — говорится в официальном сообщении ДЧС ЮКО.

Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах, предупреждают спасатели.