В ЮКО возможен сход снежных лавин

0
155
Опасность схода лавин ожидается в ЮКО
Иллюстративное фото

В ЮКО возможен сход снежных лавин. Штормовое предупреждение распространила оперативная служба департамента по чрезвычайным ситуациям Южно-Казахстанской области.

«В связи с выпадением значительных осадков и большой высотой снежного покрова в горных районах Южно-Казахстанской области в период 16-18 февраля ожидается сход снежных лавин», — говорится в официальном сообщении ДЧС ЮКО.

Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах, предупреждают спасатели.

Реклама

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Отправить ответ

Оставьте первый комментарий!

Уведомлять меня
2000
wpDiscuz