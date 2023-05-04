Школьники 1-8 классов перейдут на онлайн формат из-за ветра

5 мая в связи с ухудшением погодных условий занятия 1-4 классах будут проводиться в дистанционном формате.

Об этом сообщило Управление образования г.Шымкент.

Обоснование:

В соответствии с письмом штормовое предупреждение СГЯ №28/12 от 03 мая 2023 года филиала Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «КАЗГИДРОМЕТ» Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан по Туркестанской области, в г. Шымкенте: 4 и 5 мая ожидается ветер восточный порывы 15-20, днем временами 25 м/с.