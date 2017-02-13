Задымление во время рейса Шымкент-Астана произошло на борту Bek Air

На борту самолета авиакомпании Bek Air, летевшего 12 февраля по маршруту Шымкент-Астана, произошло задымление.

Как сообщили в авиакомпании, угрозы безопасности пассажиров при этом не возникло. Рейс приземлился в Астане 12 февраля около 17 часов, сообщает медиапортал Караван.

В авиакомпании пояснили, что задымление произошло из-за замыкания блока обслуживания пассажира (PSU) — панели освещения и вызова бортпроводника над головой пассажиров. Это произошло в результате попадания влаги на электрическую плату через вентиляционное отверстие.

«Экипаж обесточил систему питания всех этих блоков и продолжил выполнение полета. После прибытия самолета в Астану было обнаружено, что блок PSU вышел из строя и был заменен на новый. На безопасность полетов этот блок PSU не влияет. В настоящее время самолет выполняет полеты», — прокомментировали в пресс-службе.