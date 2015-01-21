Шымкентский завод по изготовлению пуговиц обеспечивает фурнитурой все пошивочные фабрики Казахстана

Все пуговицы, которые производит компания «KAZPLAST» отливают в маленьком цехе. Всего пара секунд — и термопласт-автомат превращает полистерол в глянцевую фурнитуру для будущих спецовок. Менять размер, форму и цвет пуговиц — обязанность Махмуда Акзамханова. Уже более пяти лет мужчина работает оператором цеха, а потому за качество выпускаемой продукции ручается.

Махмуд Акзамханов, оператор: «Пуговицы качественные, из экологически чистого материала. Да и стоят недорого — от 1 тенге 8 тиынов за штуку в розницу».

В месяц мини завод-производит до 50 тысяч пуговиц. Этого объема достаточно, чтобы обеспечить спрос почти всех пошивочных фабрик Казахстана. Пока шымкентский цех изготавливает всего 8 видов пуговиц, но уже в феврале предприятие расширит линейку производства в 10 раз.

Ахылбек Алматов, заместитель директора ТОО «KAZPLAST»: «Новое итальянское оборудование уже скоро привезут к нам в цех. После установки работа пойдет полным ходом. Все сырье для будущих пуговиц мы заказываем в России».

Поддержать начинания молодого предприятия вызвался фонд «Даму», выдав свою гарантию в размере 44,3% от стоимости проекта. Благодаря этому компания получила банковский заем на сумму более 45 миллионов тенге на покупку нового оборудования.

Открытие цеха по производству пуговиц позволило найти работу 16 человек. С запуском новых станков эта цифра увеличится вдвое. Возрастет и производительность цеха до 150 тысяч штук в месяц. Именно тогда предприятие сможет обеспечить пуговицами не только рынок нашей страны, но и Узбекистана, России и Беларуси.