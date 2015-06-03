О работе пассажирского транспорта Шымкента рассказывают специалисты

Даже старожилы города, не то что приезжие, отмечают, что в Шымкенте прибавилось автобусных маршрутов. А некоторые из давно известных, к примеру, по которому ходит автобус № 76, изменили свою протяженность. Что делается… А еще люди хотят узнать, как, на каких автобусных маршрутах быстрее добраться до нового административно-делового центра (АДЦ). Эти вопросы мы адресовали заместителю руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента Жаркыну Байдуллаеву.

– Жаркын Мустафинович, как дела в вашем отделе? Много шума вы наделали с новым перевозчиком, с судебными тяжбами со старыми перевозчиками…

– На днях в апелляционном суде мы выиграли дело по расторжению договоров с компаниями-автоперевозчиками по автобусным маршрутам №№ 7, 8, 35, 77, 78, 84 (84а), 86 и 103. Теперь объявили тендер по ним. Планируем провести его в конце июня.

– А почему вы все-таки расторгли эти договоры?

– Прежде всего, из-за неисполнения транспортными организациями договорных обязательств. Замечу, что все необходимые юридические требования наш отдел выдерживает – сначала мы уведомляем о расторжении договоров, затем идет разбирательство в суде, апелляция и так далее. Все эти компании давно обслуживают городских пассажиров. Видимо, по этой же причине они почувствовали свою, если допустимо так выразиться, безнаказанность, незаменимость. Подвижной состав почти не обновляют, толком за автобусами – их техническим состоянием, чистотой салонов, не смотрят, не соблюдаются интервалы, график движения, особенно в вечернее время. Как правило, администрация компаний лишь раздает по утрам бригадирам маршрутов графики, и все.

– У вас есть другие примеры организации работы?

– Да, это не секрет, компания Green Bus Company, которая в конце прошлого года завезла в город большую партию автобусов, работающих на природном газе метане. Исправно работает газонаполнительная заправка на восемь колонок, то есть пробки автобусов исключены. Из завезенных 200 автобусов сейчас задействованы 134, то есть резерв есть – будет что направить на новые маршруты.

– А сколько всего маршрутов обслуживают Шымкент?

– Всего в городе со всеми присоединенными поселками 89 маршрутов, или 1297 графиков (автобусов и микроавтобусов на линии). Из них 59 – это автобусные маршруты (891 график) и 30 микроавтобусов (406 графиков). К слову, схемы всех пригородных маршрутов оптимизированы. К примеру, маршрут автобуса №32 продлили до села Сайрам, № 39 – до села Жылан Бузган (Толебийский район).

– Почему-то многие просят уточнить остановки автобусного маршрута №76. Говорят даже, что он исчез, по этому маршруту перестали ездить автобусы.

– Было такое, произошло это из-за низкой рентабельности маршрута. Но с 1 июня движение автобуса 76-го маршрута будет возобновлено, закольцовано и охватит такие остановки, как: площадь «Ордабасы», филармония, фабрика «Восход», баня по улице Туркестанской, кинотеатр имени Сейфуллина, магазин «Фантазия», налоговый комитет, автоколледж, 112-й квартал, АЗС «Синойл», микрорайон «Самал-1», улица Рыскулова, автовокзал «Самал», улица Утегенова, АЗС «Мади», улицы Казиева, Акжол, АЗС, 351-й квартал-1, 351-й квартал-2, магазин «Изуми», микрорайон «Нурсат», прокуратура, баня по проспекту Астана, школа, роддом, АДЦ, «Дора», школа Назарбаева, улица Аргынбекова, микрорайон «Тараз», ТД «Технохолод», базар «Асель», 18 микрорайон, микрорайон «Терискей», магазин «Уют», пивзавод, поликлиника №5, школа, улица Торекулова, улица Желтоксан, микрорайон «Сайрам», кирпичный завод, улицы Акназархана, Елшибек батыра, троллейбусный парк, облвоенкомат, базар «Акбар», центральный рынок, площадь «Ордабасы».

– Какие автобусы едут через или до нового административно-делового центра?

– В новый административно-деловой центр Шымкента заезжают следующие маршруты пассажирского транспорта №№ 13, 24, 92. Кроме этого, по улице С. Байтерекова (ТЦ «Метро») проезжают маршруты №№ 4, 14, 20, 21, 42, 76 и 103, а оттуда до АДЦ совсем близко. Планируем продлить на две остановки маршрут автобуса №78, он будет заезжать в АДЦ.

– Тем, кто хочет подробнее посмотреть маршруты автобусов, советую пройти по ссылке официального сайта ЮКО акимата ru.ontustik.gov.kz/gw/marshruty. А вообще претензий у горожан к водителям предостаточно — и лихо ездят, и мимо остановок, бывает, проезжают, и водители курят в автобусах, и хамят кассиры. Даже, представьте себе, происходит это и у компании Green Bus Company. Что делать в таких случаях, куда могут обратиться горожане, не довольные работой пассажирского автотранспорта?

– К нам в отдел по телефону 43-30-27, в нашу центральную диспетчерскую службу (ЦДС) по телефону 29-40-89. Вы и в наше положение войдите, нас в секторе транспорта отдела ПТ и АД города Шымкента работают четыре человека, а водителей у нас 1300, плюс столько же кондукторов. За всеми не уследишь. Сообща надо повышать культуру обслуживания на общественном транспорте. По каждой жалобе проводится проверка, выясняется обоснованность, компания-автоперевозчик имеет свои рычаги воздействия на провинившихся водителей и кондукторов. Они достаточно действенны – никто не хочет терять стабильную работу, заработок. В улучшении работы городского пассажирского транспорта нам поможет система JPS-навигации. На сегодняшний день она уже установлена на 1090 автобусах, к августу, думаю, охват будет стопроцентным.

– Благодарю за разъяснения.

Фарида ШАРАФУТДИНОВА