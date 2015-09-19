В Шымкенте начали судить за нецензурные выражения

Нетерпимо относиться к любым проявлениям хулиганства, неуважения личности можно и нужно. Как часто мы, взрослые, сталкиваемся с тем, что ребенок принес с улицы целый набор нецензурных слов. Просто потому, что для отдельных граждан, по их собственному выражению, мат служит для связки слов, а то и более того – слова служат для связки матов. А насколько это приятно-неприятно окружающим, их не волнует.

Оскорбление – это не пустяк. Плачевно закончилась история словесной перепалки между продавцом и покупателем в одном из шымкентских магазинов. Причем для продавца, хотя, как рассказывали очевидцы, и покупатель был «не промах». Но именно покупатель в разгар ссоры включил камеру сотового телефона и зафиксировал оскорбления в свой адрес со стороны разъяренного «оппонента». И именно покупатель первым вызвал наряд полиции, который и оформил протокол правонарушения. Женщине-продавцу пришлось за мат ответить в суде. Можно сказать, что матерщинница отделалась легким испугом – суд решил не арестовывать гражданку, а ограничился штрафом…

Оказаться облитым словесными помоями может абсолютно любой человек. Причем для этого совершенно не нужно делать что-либо сверхъестественное. Просто у кого-то может быть плохое настроение или не очень хороший день, и все – этого достаточно, чтобы, очутившись в ненужное время в неподходящем месте, вы оказались морально униженными оскорблением, высказанным именно в ваш адрес. Стоит ли обращать внимание на таких людей или можно каким-то образом привлечь к ответственности оскорбителя?

Что такое оскорбление личности, рассказала Гульнара Кадырбаева, судья специализированного административного суда Шымкента: «По общему правилу, это умышленное унижение чести и достоинства другого человека, выраженное в какой-либо неприличной форме. Сам факт оскорбления может происходить не только в устной форме, но и в виде каких-либо записей, непристойных, аморальных действий – неприличных жестов, например, плевков, пощечин. Даже если в речи оскорбителя была какая-то доля правды – для юридической интерпретации неправомерных деяний это не имеет никакого значения. Здесь подразумевается любая субъективная оценка (в негативном контексте) образа жизни, поведения, мировоззрения, действий самой личности конкретного человека. При этом такая оценка должна быть высказана в неприемлемой социальными нормами форме. Вот такое понятие оскорбления…»

В Кодексе РК об административных правонарушениях на такие случаи имеется статья 434 «Мелкое хулиганство», которая предусматривает ответственность за «Мелкое хулиганство, то есть нецензурную брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение жилых помещений, загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц…»

За такое нарушение есть возможность быть оштрафованным на 10 МРП или получить небольшой «тюремный срок» до десяти суток.

Если правонарушение совершено повторно в течение года, то судья имеет право наказать нарушителя спокойствия арестом на 15 суток.

Не так давно в суде рассматривалось «дело соседей». Пьяненький сосед по какой-то мелочи прицепился к старушке, живущей с ним на одной лестничной площадке. Слово за слово – и выпивший мужчина окатил пожилую женщину площадной бранью. Пенсионерка не на шутку оскорбилась и вызвала участкового. В суде обвиняемый в оскорблениях своей соседки нецензурным словами вину свою признавать не желал. Причем совершенно искренне доказывал, что у него язык не повернется так облить грязью пожилую женщину. Для того чтобы подтвердить или опровергнуть произошедшее, были вызваны другие жильцы дома. Они-то и рассказали, что обвиняемый в трезвом виде – человек-человеком и руки у него золотые, и помочь всегда готов. Но как выпьет, так соседка по площадке становится для него лютым врагом.

Суд принял во внимание показания соседей и решил, что штраф обвиняемому будет уроком. Правда, так не считал сам матерщинник – уже через пару часов после вынесения приговора он, приняв на грудь, во всю Ивановскую материл бабушку-обидчицу. Опасаясь, как бы пьяная обида не толкнула мужчину на более серьезное преступление, полицейских вызвали уже сами соседи. В итоге к штрафу за первое деяние добавился штраф за второе. Можно было посадить нарушителя под арест, но, увы, мужчине на тот момент уже исполнилось 63 года – с наступлением пенсионного возраста нарушителей по этой статье свободы не лишают.

«Действительно, аресту не подлежат пенсионеры и несовершеннолетние, – объяснила подробности наказания Гульнара Кадырбаева. – Судья не может применить административный арест к беременным женщинам и женщинам, которые имеют детей до 14 лет, к несовершеннолетним, к инвалидам первой и второй групп и к пенсионерам – мужчинам, достигшим 63 лет, женщинам, достигшим 58 лет. Для этих категорий правонарушителей, а их, поверьте, хватает, арест заменен на штрафы до 20 МРП, в случае с несовершеннолетними эти довольно крупные суммы придется выплатить родителям или опекунам».

Более серьезную ответственность за оскорбление личности предусматривает статья 131 УК РК.

1. Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, наказывается штрафом в размере до ста месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов.

2. То же деяние, совершенное публично или с использованием средств массовой информации или информационно-коммуникационных сетей, наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста восьмидесяти часов.

Кто-то, возможно, скажет, что в некоторых случаях нужно входить в положение, всякое бывает. Вон, жена нерадивая мужа довела до белого каления, он ее грязно обозвал… И что? Сидеть или штраф платить? Стоит ли? Сами разберутся…

Но сегодня оскорбление, завтра – мордобой, послезавтра – убийство. А потом скажут: недоглядели. Требовать ответственности нужно здесь и сейчас. Вот он, принцип «зеро толеранс» – нулевой терпимости: ответственность за малое может предотвратить трагедию. Оскорбление личности – серьезное правонарушение, которое нельзя пускать на самотек. И визит в здание суда образумит даже самого шумного нарушителя. Если не с первого раза, то со второго, когда нарушитель все же поймет, что любое деяние наказуемо. Не можете сами разобраться, предоставьте это хлопотное дело суду. И тогда посылы «в пешие эротические путешествия» и прочие оскорбительные мерзости будут реже звучать в нашем обществе.

Елена БОЯРШИНОВА