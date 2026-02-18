Инфляция бьёт по кошелькам: казахстанцы всё больше тратят на еду

Рост цен на продукты постепенно сжимает финансовые возможности казахстанцев. По данным бюро национальной статистики большая часть доходов уходит на еду. В среднем домохозяйства тратят на питание около 57% зарплат. Но в некоторых регионах картина выглядит хуже.

Так, в Жетысуской, Туркестанской и Алматинской областях тратят 62-65% всех доходов на еду. При этом, по данным нацбанка, цены на продукты в Казахстане растут быстрее мировых. Так, за последние 6 лет сахар вырос более чем в два раза, тогда как во всем мире меньше чем в полтора, мука подорожала вдвое. Людям всё сложнее поддерживать привычный уровень жизни и планировать будущее. В таких условиях любые дополнительные траты становятся роскошью.

Эксперты говорят, в этой ситуации пора бить тревогу. Рост цен произошел не в одночасье, а течение нескольких лет, но нынешние темпы оказались неожиданными даже для специалистов. Зарплаты за инфляцией не успевают и в результате у казахстанцев всё меньше средств остаётся на другие базовые потребности.

«У домохозяйства есть, помимо этого, медицинские расходы, коммунальные расходы, образование, транспорт, ну куча вещей. И продовольствие должно быть одной из компонентов. То есть, получается, если мы 57 процентов, более половины нашего дохода отдаем на продовольствие, то на другое. То есть, это уже качество жизни теряется, качество жизни уменьшается», — Бекнур Кисиков, экономист.

Финансисты также отмечают, в январе зафиксировано рекордное потребление беззалоговых кредитов, резкий рост обращений показали и ломбарды. Закредитованность населения увеличивается. И это не всегда вопрос финансовой грамотности, а зачастую следствие высокой инфляции и низких доходов. Нехватка средств на повседневные расходы и отставание зарплат всё чаще вынуждают людей закрывать срочные нужды за счёт займов.

«Все внешние маркеры говорят о том, что реальный доход населения не растет, а инфляция быстро растет. И этот разрыв очень сильно растет между реальным доходом и инфляцией. К чему это приведет? Ни к чему хорошему не приведет. К снижению покупательской способности. Я не знаю, как долго, так скажем, безучастно за этим будут смотреть макроэкономисты», — Талгат Игликов, финансист.

Пока на базовые потребности уходит такая значительная часть доходов, финансовых ресурсов на другие стороны жизни, будь то путешествия, хобби или саморазвитие, практически не остаётся.