Бесплатную юридическую помощь предлагают юристы, адвокаты и нотариусы Шымкента в День открытых дверей. 24 февраля в здании Южно-Казахстанской областной коллегии адвокатов (адрес: город Шымкент, ул. А.Байтурсынова, 86/10) Департаментом юстиции Южно-Казахстанской области совместно с Коллегией адвокатов и Нотариальной палатой будет проведен «День открытых дверей» в целях оказания бесплатной юридической помощи гражданам.

В мероприятии примут участие адвокаты, нотариусы, представители Департамента юстиции, Департамента земельного кадастра и технического обследования недвижимости – филиал некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Южно-Казахстанской области, АО «Народный Банк Казахстана» Южно-Казахстанского областного филиала.

Специалисты будут вести прием граждан с 9.00. до 13.00.