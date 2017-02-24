Как стать бизнесменом за три дня? Начать бизнес с нуля. Этому обучают на 3-дневных тренингах, которых проводит в центре обслуживания предпринимателей фонд Даму.

Всего за несколько дней 25 участников выберут идею для своего бизнеса и составят бизнес-план.

Лучшие проекты получат грант в размере 150 тысяч тенге, а потом смогут претендовать на кредит по программе «Дорожная карта бизнеса 2020» или программе продуктивной занятости и массового предпринимательства.