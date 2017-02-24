Курс нацвалюты укрепился до 311 тенге за доллар

Курс нацвалюты составил 311,81 тенге за доллар по итогам утренних торгов на KASE, передает корреспондент Tengrinews.kz. По итогам предыдущей дневной сессии 23 февраля стоимость одного доллара составляла 312,46 тенге.

Первая сделка утренних торгов 24 февраля прошла по цене 312,3 тенге. Максимальная стоимость достигла 312,5 тенге. Минимальная цена составила 311,6 тенге. Объем торгов достиг 67,65 миллиона долларов.

Курс нацвалюты в обменниках, по данным Kurs.kz, составил 310-311,8 тенге за доллар. Цена на нефть марки Brent по состоянию на 10.58 по времени Астаны составила 56,63 доллара за баррель.