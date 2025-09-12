Табло с курсами обмена валют скрыли с глаз казахстанцев

Ещё недавно горожане могли узнавать курс валют прямо на улице. Сегодня привычная картина изменилась: на табло осталась лишь надпись “обменный пункт валюты”. С 9 сентября действуют новые правила.

Теперь информацию о покупке и продаже валюты можно увидеть только внутри обменного пункта или рядом с кассой. Табло на фасадах зданий, крышах и уличных стендах больше размещать нельзя. Исключение составляют аэропорты, вокзалы, бизнес-центры, казино и пограничные пункты. В автоматических обменниках курс отображается на мониторе.

Контроль за исполнением постановления возложен на региональные филиалы Нацбанка. Там поясняют, что такая мера должна снизить отвлекающие факторы для водителей и уменьшить количество автоаварий

Однако, сами горожане инициативу поддерживают неохотно. Для тех, кто каждый день следит за курсом, запрет стал дополнительным неудобством

Ирина Разуваева, жительница г. Шымкента: «Я пользуюсь обменными пунктами очень часто. Мне необходимо всегда знать курс валюты. Сейчас стало крайне неудобно. Нужно заходить на сайты, смотреть информацию там. В большинстве случаев она не соответствует с действительным курсом валюты. А, если идти определенно в обменник, и внутри смотреть — это двойное неудобство. Это затрата моего личного времени».

Новшество доставило неудобства не только горожанам, но и сотрудникам обменных пунктов. Кассиры отмечают: курс меняется по несколько раз в день, информировать клиентов стало сложнее. При этом, о туристах тоже не подумали, как ориентироваться им — задаются вопросом кассиры.

Кассир обменного пункта: «Раньше табло располагалось на улице, и людям было удобно сразу видеть курс. Теперь, многие даже не замечают обменный пункт, а контролировать валюту стало сложнее. Это сказалось и на нас: покупательская активность снизилась в разы. Уверена, число клиентов продолжит сокращаться, ведь снаружи теперь не всегда понятно, что здесь работает обменник».

Так как главным аргументом запрета стали частые аварии, мы решили узнать у автолюбителей, действительно ли уличные табло могли повлиять на безопасность движения. Их мнение тоже без внимания не осталось.

— Отрицательно отношусь к тому, что табло с курсом валюты убрали. Поверьте, на аварии это никак не влияло.

— Зачем убрали? Раньше так удобно было, едешь и видишь курс валюты.

— Это никак не отражалось на качестве вождения.

Однако дело не только в удобстве горожан. Вопрос стоит и в законности. Так, адвокат Евгений Яворский отмечает: курсы валют — это открытая информация и ограничивать к ней доступ неправомерно.

Евгений Яворский, адвокат: «Если брать глобально, я считаю, что это ограничение доступа к информации. Почему я должен заходить в интернет или еще куда-то и смотреть курс валюты? Это информация открытая, не закрытая, следовательно, она должна находиться в открытом доступе. На данный момент идет ограничение. Те, кто хочет получить информацию в виде табло — не смогут. Я считаю, это не правильно».

Пока споры продолжаются, правила действуют. Уличные табло остаются в прошлом, а за нарушение сотрудникам обменных пунктов грозит штраф от 17 тысяч тенге и выше.