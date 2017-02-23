Новоселье отметили семьи, оставшиеся без крова после обрушения дома в Шымкенте

Две семьи, пострадавшие в результате обрушения аварийного дома в Шымкенте на Зеленой балке, получили обещанное временное жилье. Как и обещал аким Шымкента Габидулла Абдрахимов, квартира была взята в аренду и оплата была произведена за целый год, сообщает корреспондент ТК «Отырар TV» Бахром Абдуллаев.

В одной из квартир пятиэтажного дома сегодня отмечают новоселье две семьи. От обычной четырехкомнатной квартиры мать двоих детей Нурай Куандыкова — в восторге! Женщина говорит, что их прежний дом не идет ни в какое сравнение с арендованной властями квартирой.

Нурай Куандыкова, пострадавшая: «Спасибо акиму города, что оказал нам помощь! Когда наш дом рухнул, мы и не знали что делать. Но пришел Габидулла Рахматуллаевич и сказал, что снимет нам в аренду квартиру и оплатит за целый год. Огромное ему спасибо!»

Как выяснилось, в аварийном домике на Зеленой балке ютились сразу две семьи. И восемь детей, о которых очень переживала соседка пострадавших, это двоюродные браться и сестры. Главы семей — два родных брата с женами и детьми.

И обе семьи в одночасье остались без крыши над головой. Их аварийный дом буквально смыло прошедшим ливнем. Все нажитое имущество осталось под завалами старого дома. По счастливой случайности никто не пострадал.

На месте разрушенного дома на следующий день после ЧП побывал аким Шымкента со своим заместителем и руководителем Аль-Фарабийского района.

Бауржан Калжанов, аким Аль-Фарабийского района Шымкента: «В этом районе города у нас более 300 домов. Из них 60 — это ветхие дома, которые необходимо снести. Иначе, может случиться ЧП. И как знать с каким исходом. Даже страшно об этом думать. Надо срочно действовать!»

Срочно действовать призвал и аким Шымкента на сегодняшней сессии городского маслихата. У руководства города уже есть план решения проблемы.

Габидулла Абдрахимов, аким Шымкента: «В этих районах граждане строили саманные дома, их состояние — ужасное! Социальное положение тоже. Нет нормальных улиц, если пожарная или скорая поедут, то не смогут заехать. Мы планируем снести все эти дома и на их месте построить многоэтажки. Для этого определим, к примеру, 1 гектар земли, где расположены 100 маленьких домов. Владельцам мы снимем жилье на год. А там произведем снос, построим дома и выдадим им квартиры, согласно площади их домов. По договору со строительной компанией компанией мы скажем — построишь здесь девятиэтажные дома. 100 квартир отдашь либо акимату, либо заплатишь за те дома, которые ты снес, чтобы мы могли выкупить жилье для них. Я думаю, это лучший вариант решения проблемы!»

Похоже, что семьи из аварийного дома стали первыми ласточками масштабного городского проекта.