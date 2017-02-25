Почти 173 тысячи южноказахстанцев стоят в #очереди на #земельные #участки.

Почти 173 тысячи южноказахстанцев стоят в очереди на земельный участок. В акимате ЮКО озвучена точная цифра — 172 821 человек. Возможно, что количество очередников уменьшится.

Управление архитектуры и градостроительства по результатам проведенного анализа установило, что городским и районным акиматам, согласно генеральным планам, необходимо 21701 гектар земли.

Из них 6288 гектаров в черте населенных пунктов

Созакпай Абдикулов, начальник управления земельных отношений ЮКО: «Наибольшее количество граждан подали заявки на получение участков в Шымкенте — 88,5 тысяч, в Туркестане — 24,8 тысячи, в Сарыагашском районе — 14,4 тысяч и Сайрамском районе — 9,3 тысячи. Для изъятия этих земельных участков, в связи с государственными нуждами в министерство сельского хозяйства направлено предложение о внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс…»

Кроме того, на брифинге в акимате Южно-Казахстанской области специалисты сообщили, что в рамках программы «Нурлы Жер» в ЮКО уделено особое внимание строительсвту многоэтажных домов. И по этой программе планируется выделение квартир лицам, стоящим в очереди на земельные участки.

Татьяна Бурдель