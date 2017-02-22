Подробности обрушения жилого дома от непосредственных свидетелей ЧП выслушал Габидулла Абдрахимов. Градоначальник с заместителем и акимом Аль-Фарабийского района посетил семью в микрорайоне «Зеленая балка», в одночасье оставшуюся без жилья.

«…В ночь с субботы на воскресенье, примерно в три часа ночи я спала в своем доме, вдруг со двора раздался сильный грохот. Я сильно перепугалась и хотела выбежать во двор, но не смогла открыть дверь…» — несмотря на несколько прошедших дней, волнение соседки передается всем присутствующим. Пережившие ужас соседи о произошедшем рассказывают с дрожью в голосе.

На помощь заблокированной в собственном доме Кариме Абдукаримовой, пришли соседи. Сильный грохот на улице разбудил и их. Когда пенсионерка смогла выбраться из своего дома, то увидела, что соседний превратился в руины.

Карима Абдукаримова, жительница дома №16: «Я увидела, что двухэтажная пристройка полностью разрушена. Я испугалась, подумав, что дети могут остаться под завалами. Ведь на втором этаже разрушенного дома и была детская комната. А у них (соседей, — авт.) восемь детей!»

По счастливой случайности никто из детей и взрослых не пострадал. В ту злополучную ночь семью спасли холода. Семья Мылтыкбаевых ютилась на первом этаже соседней пристройки — там хоть как-то можно было согреться. Глава семейства Курманбай Мылтыкбаев говорит, что запомнил ту ночь на всю оставшуюся жизнь.

Курманбай Мылтыкбаев рад, что его дети остались живыКурманбай Мылтыкбаев, пострадавший: «Грохот был ужасным. Я сразу и не понял, что произошло соскочил с кровати и хотел выбежать на улицу, но дверь была завалена. Свет отключился. Я начал спрашивать: все ли дети целы. После чего выбил окно и соседи, которые собрались во дворе, начали принимать детей из окна по одному…»

Дом разрушился от большого количества осадков, уверены соседи. До Кошкараты около двухсот метров, так что вышедшая из берегов речка никак не могла стать причиной обрушения. Как показала проверка, пристройка к частному дому, которая полностью обвалилась, и сам дом, были построены из саманных блоков и не имели крепкого фундамента. Ливни сделали свое дело.

1 из 6

Габидулла Абдрахимов, аким Шымкента: «Пострадавшим мы окажем помощь. За счет спонсорских средств, которую окажут предприниматели, мы пока снимем многодетной семье квартиру и оплатим годовую аренду…»

Пока семья Мылтыкбаевых поселилась в доме неподалеку. Единственная комнатка совершенно не приспособлена для жилья — стены ее покрыты плесенью, а потолок весь в каплях конденсата из-за перепадов температуры. Но это единственное жилье, которое по средствам многодетной семье. Пока будут ютиться здесь, выхода другого нет. Дом практически не отличается от бывшего аварийного жилья. И таких домов в этом районе города не мало.

Габидулла Абдрахимов: «Здесь 2,5 тысячи частных домов. Все они очень старые. Три из них находятся в аварийном состоянии. Необходимо переселить людей во временное жилье и снести дома, пока беды не случилось. Дома могут рухнуть в любой момент!»

По заданию градоначальника теперь для решения жилищных проблем будет разработана новая программа по сносу ветхого жилья «Шанырак». В результате аварийные и ветхие дома будут снесены. А на их месте возведут новые многоэтажки.

О сносе обеих «Зеленых балок» говорят с ноября 2016 года. Жителей микрорайонов «Коксай»-2, -3 (Зеленая балка) ждут глобальные перемены. В Шымкенте утверждают новый план реконструкции бывшего района Зеленой балки. Главные архитекторы города представили на уточнение проект, который кардинально изменит облик микрорайона.

Высотные дома, широкие дороги, необходимая инфраструктура. Совсем скоро район Зеленой балки будет не узнать. По плану проектной организации, хаотичные застройки будут снесены, на их месте построят новые многоэтажные дома. Архитекторы уверяют: снос малоэтажных объектов — мера необходимая. Только так специалисты смогут подвести инженерные сети.

По плану реконструкция микрорайонов «Коксай»-2 и -3 должна не только преобразить внешний облик города, но и улучшить качество жизни населения. Сейчас жилой фонд района составляет более 174 тысячи квадратных метров. Под снос попадают строения на 14860-ти квадратных метрах.

Сами жители микрорайона «Коксай» к предстоящей реконструкции относятся по-разному. Одни «за» глобальные перемены, другие — «против». Правда, у семьи Мылтыкбаевых выбора не осталось. так же как и у их соседей, ставших свидетелями трагического случая.