В Шымкенте двухэтажка покрылась трещинами после того как затопило подвал

Осыпающаяся штукатурка, трещины на стенах и не закрывающиеся двери. Жители двухэтажного дома по улице Елшибек Батыра боятся однажды остаться под завалами. Говорят, на прошлой неделе их дом дал осадку. Чтобы разобраться в причине, жильцы спустились в подвал, который оказался полон воды.

«Мы вызвали водоканальщиков, они обнаружили на следующий день только, что наш дом дает осадок, с каждым днем все больше и больше осадок дает, трескается. Ночью мы легли спать ребенок спал в той комнате здесь внезапно упало все, она встала с той комнаты испугалась. Мы не знаем, когда где может упасть, у нас у всех есть дети», — говорит Ирина Фазулзянова, жительница г. Шымкента.

Многодетная мама Динара Умирзаханова говорит: недавно сделала в квартире ремонт. Теперь же потолок и стены испещрены трещинами и обвалившейся штукатуркой, из под которой видна крыша дома. Женщина опасается, что потолок может в любой момент рухнуть на нее и детей.

«Вина водоканала, наш подъезд сильно пострадал, моя квартира сильно пострадала. Мне где-то жить надо, с пятью детьми куда я пойду?», — говорит нара Умирзаханова жительница г. Шымкента.

— Вот у нас дверь не закрывается, чтобы закрыть дверь нам нужно сильно хлопнуть, иначе никак.

Оказалось что утечка воды произошла на вентиле, в месте присоединения водопроводной сети. Ее устранили, а затем обследовали дом. В компании заверили, что готовы оказать помощь жильцам.

«Хоть и повреждение было на сети, вентиле коммерческого объекта ИП Ескара, мы со своей стороны готовы оказать помощь жителям по ремонту данного здания и если будет необходимость работ по сейсмоусилению готовы оказать данный вид помощи», — говорит Бекжан Ешимбетов, заместитель генерального директора ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» по системам водоснабжения.

Жители боятся, что дом, даже после ремонта, продолжит оседать и трескаться. И надеются, что его не признают аварийным. При ином раскладе, люди просят предоставить им другое, равноценное жилье.