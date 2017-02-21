В Шымкенте обвалился жилой дом

В Шымкенте из-за проливных дождей обвалился жилой дом, передает корреспондент МИА «Казинформ». К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Отметим, что дом находился в аварийном состоянии. Дом обвалился в 03:00 часов ночи по местному времени. Во время происшествия в двухэтажном доме находились две семьи. Из-за громкого гула проснулись и проживающие по соседству люди.

«Мы выбежали посреди ночи на улицу в чем были. При помощи выбежавших соседей удалось во время вывести из дому всех детей. К счастью, никто из них не пострадал. Все эти дома находятся в аварийном состоянии и могут рухнуть в любой момент», — отметила свидетель происшествия Карима Абдыкаримова.

Оставшиеся на улице жильцы обвалившегося дома теперь ютятся у соседей. Они находятся в плачевном положении. Семьи жили в двух домах, которые ранее были признаны аварийными и должны были быть снесены.

«Мы остались на улице с шестью детьми. Успели лишь вынести из дому документы. Все наши вещи и мебель испорчены. Мы просим акимат помочь нам», — сказала жительница обвалившегося дома Нурай Куандыкова.

По словам местных жителей, вода, вышедшая из берегов реки Кошкарата, повредила стены дома. Из-за водного потока стены дома истощились и он рухнул. Другие дома, расположенные на этой улице, тоже находятся в плачевном состоянии и могут в любой момент рухнуть. Для строительства новых домов нет разрешения управления по архитектуре и строительству.

«Мы много раз обращались в акимат. Еще два — три года назад нам обещали, что эти дома будут снесены. Но после этого нет никаких вестей. Вот видите, как вода, хлынувшая из двух русел пробила стены дома. Хорошо, что дом не был подсоединен к газораспределительной системе. А так бы мы все взлетели в воздух», — говорит староста улицы Клара Мендикеева.

Размеры причиненного стихией ущерба выясняет специально созданная комиссия.