Жилой дом горел в Шымкенте в жилом массиве Жанаталап

В Шымкенте потушен пожар в жилом доме.

В 06:07 в районе Туран, в жилом массиве Жанаталап на улице Бесарык произошло возгорание. Пожар возник в комнате площадью 16 кв.м. в жилом доме общей площадью 226 кв.м.

В результате пожара сгорели предметы интерьера на площади 80 кв.м., кровля из тростника и облицовка.

Во время тушения пожара из дома были извлечены 3 газовых баллона по 25 литров и 1 газовый баллон на 50 литров.

Пожар был локализован в 06:57 и полностью потушен в 07:16. К счастью, никто не пострадал. Причина возникновения пожара выясняется.

На место происшествия были направлены 14 человек и 3 единицы техники ДЧС.