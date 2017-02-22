В Шымкенте осуждены обвиняемые по делу о зверском убийстве таксиста

В Шымкенте осуждены убийцы таксиста. К 20 годам приговорены двое приятелей, совершивших похищение и зверское убийство 30-летнего таксиста с целью завладеть его автомобилем. Приговор уже вступил в законную силу.

Коллегия по уголовным делам Южно-Казахстанского областного суда приступает к рассмотрению дела по апелляционной жалобе осужденных Камалова и Гамзатова.

Заседание проходило в открытом режиме. Интересы осужденных представляли их адвокаты. Защитники выступили с ходатайством о смягчении приговора, настаивая, что умысла на убийство у осужденных не имелось.

… В начале сентября 2016 года на окраине Шымкента был обнаружен труп мужчины. Насильственные причины смерти не вызывали сомнений.

Мамыржан Абдирашидов, следователь Каратауского ОП: «Руки и ноги мужчины были связаны буксировочным тросом, лицо обезображено синяками от побоев. По данному факту полиция возбудила уголовное дело по Статье «Убийство».

Личность убитого установили. Выяснилось, что погибший — 30-летний житель Шымкента Юнус Б-в, подрабатывавший частным извозом. Несколько дней назад он выехал на своем автомобиле Дэу Джентра и домой не вернулся. Сразу возникла версия, что неизвестные хотели ограбить таксиста или похитить его автомобиль. Эта версия полностью подтвердилась.

Мамыржан Абдирашидов, следователь Каратауского ОП: «В ходе досудебного расследования были установлены подозреваемые и в течении двух дней они были задержаны. У потерпевшего имелся сотовый телефон. Этот телефон подозреваемые похитили и продали в Сарыагашском районе. Удалось установить скупщика. Скупщика допросили — выяснилось, что подозреваемые были его знакомыми. Он их сразу назвал».

На первом же допросе 32-летний житель Сарыагашского района Канат Камалов, ранее судимый за кражу, и 42-х летний мактааралец Расул Шайзаков полностью признались.

У подозреваемых была обнаружена и похищенная Дэу Джентра.

Следователи установили все обстоятельства преступления.

В тот день Камалов и Шайзаков, приехав погостить в Шымкент, изрядно напились. Мужчин потянуло на приключения. Они взяли такси, попросив отвезти их за город. Здесь, выбрав укромное место, набросились на водителя. Юнус оказал сопротивление, чем вызвал еще большую ярость нападавших. Парня связали буксировочным тросом, и отвезли еще дальше, где устроили настоящую расправу.

Марат Жунисов, прокурор обвинения: «Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Южно-Казахстанской области признал Камаловова и Шайзакова виновными по статьям «Убийство, совершенное по сговору с корыстной целью», «Похищение человека», «Разбой». Приговором суда им назначено наказание в 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Считаю назначенное наказание адекватным совершенному преступлению. Прошу коллегию областного суда оставить приговор суда первой инстанции без изменения».

Областной суд, взвесив все обстоятельства, не нашел причин для изменения приговора. Апелляция осужденных оставлена без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.