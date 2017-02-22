В ЮКО электронной картой свободных мощностей воспользовались 100 предпринимателей

Руководители районных филиалов Палаты предпринимателей знают практически все об энергетическом потенциале своего района. Они освоили навыки работы с интерактивной картой, которая работает в режиме онлайн.

Теперь предприниматели, которые планируют построить завод или фабрику, могут обратиться к экспертам Палаты и за считанные минуты узнать: есть ли в конкретном месте возможность присоединения к сетям? Позволяют ли существующие мощности строить новые производства? Система также дает возможность правильно определить местоположение запланированных к строительству объектов, в том числе обычного жилого дома.

«Не секрет, что долгое время получение техусловий для подключения к электросетям было для бизнеса проблемой номер один. А работа любого объекта бизнеса начинается с подключения к электролинии. До создания этой Карты у предпринимателей отсутствовал свободный доступ к объективной, общедоступной информации об имеющихся свободных и дефицитных мощностях субъектов естественных монополий. Введение электронной базы экономически выгодно для бизнесменов и исключает коррупцию в этом вопросе. Это также позволяет контролировать выполнение субъектами естественных монополий инвестиционной программы по замене и обновлению энергетических мощностей. Это возможность в интерактивном режиме узнать, есть ли в конкретном месте возможность присоединения к сетям, позволяют ли существующие мощности строить новые производства», – отметил Тимур Нахипбеков, заместитель директора Палаты Предпринимателей ЮКО.

За время существования электронной картой ей воспользовались 100 предпринимателей. Им удалось открыть заводы и фабрики. Среди тех, кому в скором времени могут пригодится возможности карты, и руководитель Палаты предпринимателей города Арысь, владелец телеканала и газеты Махамбет Толебеков. Он планирует построить новое здание для своего бизнеса. Говорит, что работа любого объекта бизнеса начинается с подключения к электролинии, а тут достаточно навести курсор — и карта расскажет, есть ли в том или ином месте резерв энергомощности.

Известно, что карта позволяет не только увидеть сегодняшнюю ситуацию со свободными мощностями в регионе, но и спрогнозировать план развития сетевого комплекса на ближайшие годы, вместе с тем, она обновляется ежедневно.

Бизнесмены, желающие получить информацию о свободных энергомощностях , могут обратиться к специалистам Палату предпринимателей, в городе или районах области.