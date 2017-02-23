Во время пожара в Шымкенте заживо сгорели коровы и теленок

Во время пожара в Шымкенте заживо сгорел домашний скот. В пожаре погибли пять коров и теленок. Возгорание произошло на территории частного дома, полностью сгорел цех, кровля времянки и хозяйственные постройки, где находились животные.

«Первые подразделения прибыли к месту вызова в 11 часов 51 минуту, — говорится в официальном сообщении группы государственного языка и информации ГУ «СПиАСР» ДЧС ЮКО, — Начальник караула, оценив ситуацию, объявил повышенный ранг вызова. На тушении пожара были задействованы 10 единиц основной пожарной техники, один штабной автомобиль, 55 человек личного состава, а так же начальствующий состав служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ департаментыа, сотрудники центра медицины катастроф, оперативники спасательного отряда и испытательной пожарной лаборатории…»

К счастью, помощь врачей центра не понадобилась.

В ходе тушения пожара было установлено, что горит кровля цеха, расположенного на территории жилого дома, общей площадью 120 квадратных метров, 40 трансформаторов, трансформаторное масло в металлических бочках, общей емкостью 200 литров, кровля времянки общей площадью 102 квадратных метра, хозяйственные постройки, заготовленное сено. В хозпостройках находились коровы и теленок. Они сгорели.

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Из очага пожара специалисты эвакуировали на безопасное расстояние три пятидесятикилограмовых пропановых и три кислородных баллона.

В результате пожар был локализован в 12 часов 8 минут, полностью потушен в 12 часов 48 минут. На месте пожара работают эксперты спецлаборатории.

Соседи рассказывают, что хозяин этого дома в населенном пункте Жалын на окраине Шымкента держал мастерскую по ремонту трансформаторов. Во время ремонта один из трансформаторов закоротило и он взорвался. Первым загорелся рядом стоящий двухэтажный сарай.