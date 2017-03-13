Открытое письмо акиму Шымкента обсуждают горожане в соцсетях

В СМИ прошла информация о том, что городской акимат планирует серьёзную реконструкцию и строительство в районе «Старого города» и реки Кошкар-Ата. Детали реконструкции этого исторического района неизвестны. Но самое главное, неизвестна судьба старой Цитадели (Городища) и прилегающих к ней территорий. Пока только общие фразы и планы.

Есть вероятность того, что власти города, как всегда, сделают как им нужно, а жителей города поставят перед фактом. В общем, есть повод для беспокойства.

Люди начинают обсуждать эти новости (пока только в интернете), но никакого обсуждения власти с жителями города нет. Чтобы избежать совсем плохих последствий в будущем предлагаю направить письмо акиму города. В нем будет выражено беспокойство жителей по этому вопросу и просьба встретиться с общественниками и всё объяснить.

А сейчас нужно обсудить это письмо и донести его содержание до как можно большего числа людей. Нам всем надо показать, что нам не всё равно и мы хотим знать, что будет с нашим городом.

Прошу активно присоединиться к обсуждению, высказывать свою гражданскую позицию и перепостить, и отправлять дальше по сети. После обсуждения, письмо (его окончательная версия) будет отправлено в электронном виде на блог акиму и в письменном живом виде официально в канцелярию акиму.

Судьба города в наших руках! Не опозорим себя перед будущими потомками, которые будут жить в нашем городе!

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Акиму г. Шымкента

Абдрахимову Г.Р.

__ марта 2017 г. г. Шымкент

Уважаемый Габидулла Рахматуллаевич!

К вам обращаются неравнодушные жители города Шымкента. Из средств массовой информации мы узнали, о том, что Вы собираетесь «расчистить исторический район» города и пробить улицу Кунаева до реки Бадам через исторический район – «Старый город». Уже предупреждены бизнесмены, работающие в этом районе о переносе их торговых площадей. А ведь как известно, торговые ряды на улице Айтеке би у подножия цитадели существуют традиционно уже минимум 200 лет. Вы также сообщили о планах начала строительства в этом месте на осень текущего года. Это означает, что существует план строительства и реконструкции исторического района в том числе. И возможно этот план утверждён Вами.

Данная информация вызывает у населения города различные кривотолки и слухи. В социальных сетях проходят бурные обсуждения и высказываются недоумения относительно Ваших планов. Отдельные активные жители города возмущены таким игнорированием мнения жителей города со стороны администрации города.

К сожалению, жители города, для которых Вы стараетесь, узнают о Ваших планах в последнюю очередь. Никакой официальной информации о планах «расчистки исторического района» не транслировалось для жителей города. С жителями города никто не советовался, и план строительства и реконструкции исторического района общественной экспертизы не проходил. Мы ценим Ваши усилия для благоустройства нашего города. Но всё же жители города хотели бы знать и участвовать в обсуждении всех вопросов, касающихся жизни города, особенно его исторического района.

В этой связи мы хотели бы узнать следующее:

1. Что будет с древней Цитаделью (городищем) города и как данный исторический объект будет выглядеть после реконструкции?

2. Что означает «расчищать исторический район»? Какие исторические объекты в этом районе будут демонтироваться?

3. Как вообще будет выглядеть данный исторический район после реконструкции?

Мы также просим Вас, уважаемый Габидулла Рахматуллаевич, провести общественную экспертизу реконструкции исторического района и провести общественные слушания по этому вопросу с привлечением широкой общественности. У жителей города есть своё мнение, которое должно быть учтено при решении указанного вопроса.

В целом вопрос реконструкции Цитадели (Городища) давно требует своего правильного решения. Нашему городу, в котором немного исторических памятников, нужен такой уникальный в своём роде объект, как память о древнем городе. В качестве примера можно привести город Тараз, где был открыт целый исторический комплекс «Коне Тараз», уже привлекающий многочисленных туристов.

Просим также принять в ближайшее удобное для Вас время группу представителей жителей города для обсуждения и обмена мнениями по данному вопросу.

Поддерживая Ваши благородные начинания, жители города хотели бы также в дальнейшем осуществлять общественный контроль по этому вопросу.

С уважением, жители города Шымкента

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Прошу всех ещё раз включиться в обсуждение и поддержать эту инициативу. Активно и горячо высказывайте своё мнение, не будьте равнодушными и еще раз постите, перепостите и отправляйте дальше по сети. В единстве наша сила!

Дильдабек Бекман