На шымкентских базарах появились ранние овощи

На прилавках городских базаров появились ранние овощи. Капуста, чеснок, брокколи, цветная капуста, пучки ароматной зелени, душистый перец… Правда, стоимость килограмма весеннего продукта не перестает удивлять.

Спрос на картофель высокий, да и цена килограмма от 130 до 180 тенге. Овощи местные, кыргызстанские и узбекистанские. Картошка павлодарская и карагандинская. Основной объем местных овощей перекупщики ждут в мае.

Раннюю капусту из Сарыагашского района привезла на базар Шымкента Улжан Токаева. В семейном бизнесе задействованы все. Брат выращивает капусту в теплице, а Улжан помогает с реализацией. В крестьянских хозяйствах уже выучили правило весеннего рынка и охотно им делятся — спрос на ранние овощи был и остается всегда и цена на них высока.

Пока шымкентцы вздыхают по поводу высоких цен на овощи и при этом их покупают, крестьяне подсчитывают доходы. Весной они с лихвой покрывают расходы, затраченные на ведение тепличного хозяйства.

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Улжан Токаева: «Раннюю капусту начали продавать с первого месяца. Торговля идет хорошо. Килограмм капусты стоит от 280 тенге. А вот цветная капуста- прошлогодняя. Её стоимость от 150 тенге. Свежей еще нет…»

Кроме свежей капусты на городских базарах появился молодой чеснок и брокколи из Ташкента. Продавцы уверяют, цены на них не выше местной продукции. Кундызай Амантаева торгует на базаре более 10 лет. Продавец лучше любого знает, какой товар пользуется спросом. Кундызай говорит, что ранняя капуста разных сортов и молодой чеснок долго не залёживаются. Покупатели берут их килограммами и даже мешками!

Кундызай Амантаева, продавец: «Капуста от 250 до 280 тенге.Чеснок продаем по 1050 тенге, а вот болгарский перец по 1100. Товар ташкентский и проходит таможню и поэтому цены высокие…»

Огурцы из тепличного хозяйства Сайрамского и Сарыагашского районов стоят от 250-ти до 300-от тенге. Помидоры — дороже 350 тенге. По словам продавцов, овощи из теплиц микрорайона «Асар» появятся только через месяц. Тогда, возможно, и цены будут ниже.

Из прошлогоднего урожая остался карагандинскаий, кыргизский и павлодарский картофель. Цена колеблется в пределах 130-180 тенге. Павлодарскую морковь можно купить за 120, а ташкентскую по 100 тенге. Подорожал и лук. Килограмм — 120 тенге.

Появились и фрукты с ягодами. В Аргентине, говорят, самый сезон урожая. Аргентинский виноград — 1200 тенге, груши — чуть дешевле. Но шымкентские хозяйки не скупятся.

Орынкуль Садыкова, пенсионерка: «Гостей хочу порадовать заграничными фруктами. Сейчас на пенсии, раньше работала педагогом. Могу себе иногда позволить купить дорогие фрукты и овощи…»

Продавцы отмечают, что в прошлом году выдался хороший урожай яблок. Цены на них до сих пор приемлемые. Даже килограмм польских яблок стоит сегодня 350 тенге. Правда и местные в цене не уступают.

Шынар Оразова