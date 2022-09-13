Шымкентский рынок: ценовой обзор на продукты питания

Продавцы оптовых точек Шымкента отмечают, что цены на овощи стабильны последние две недели. А вот цены на муку, рис и подсолнечное масло каждый день разные.

Килограмм макаронных изделий подорожал в два раза — со 175 до 350 тенге. Стоимость непродовольственных товаров — мыла, туалетной бумаги с каждой неделей все дороже, говорят и продавцы, и жители.

В списке 19 наименований социально значимых продуктов питания, утвержденных правительством, есть картофель, лук, капуста и морковь. Оптовые точки Шымкента торгуют картофелем по 150-170 тенге. Лук продают по 150 тенге, морковь отдают за 200, килограмм капусты стоит около ста тенге. Лук по сравнению с прошлым месяцем подешевел в два раза, и цена картофеля сейчас приемлемая, уверяют продавцы.

Роза Караева, продавец:

«Цена сейчас хорошая, удовлетворяет. У кого есть деньги, забирают мешками. Другие по килограмму берут. Торговля идет неплохо. Сейчас идет сбор урожай. Поэтому ждем снижения цен. Продукцию берем на оптовом базаре Жибек жолы, сверху накидываем немного, иначе покупатели не будут брать».

50-килограммовый мешок муки, пользующийся спросом у населения, 13-15 тысяч тенге. Пять литров подсолнечного масла в пределах 5 тысяч, килограмм гречки — 600 тенге. Макаронные изделия подорожали два раза. Стоимость риса, в зависимости от сорта, варьируется от трёхсот восьмидесяти (380) до девятисот семидесяти (970) тенге.

Наталья Клунная, жительница г.Шымкента:

«Бешенные цены. Если посмотреть на цену муки, то мы выращиваем пшеницу, производим ее. Растительное масло, молочные продукты. Будет ли остановка в ценах? Страдаю астмой, сахарным диабетом. Получаю 50 тысяч тенге, на что мне тратить на еду или на лекарства».

Хамит Сапар, житель г.Шымкента:

«По какой цене продадут по той и беру. Не заморачиваюсь. Так как жена умерла, живу один. Пенсия 101-на тыс. тенге. Мне хватает»

Вопрос стабилизации цен на продовольственные товары, особенно социально значимые, не снимался с повестки дня заседания правительства.

Алихан Смаилов, премьер-министр РК:

«Стабилизация цен на продовольственные, особенно на социально значимые- это первый вопрос. Министры и главы регионов и городов республиканского значения должны взять на контроль».

Жители уверены, что цены регулирует сам рынок. Помимо продуктов питания, цены на хозяйственные товары — мыло, порошок, туалетную бумагу, шампунь, краску для волос, ощутимо выросли. Продавцы говорят, что цена нестабильна, так как большая часть данной продукции у нас не производится. Да и завоз из России прекратился.