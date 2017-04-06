UberX еще снижает цены в Шымкенте

Uber, международный сервис по заказу автомобиля с водителем, снизил цены на поездки в Шымкенте: теперь минимальная стоимость поездки составит всего 250 тенге. Стоимость километра пути теперь будет равна 30 тенге, а минута поездки — всего 8 тенге.

Uber стремится сделать поездки максимально комфортными и доступными для всех жителей больших городов. Теперь еще больше пользователей в Шымкенте смогут заказать автомобили через uberX. Больше заказов — больше возможностей заработка для водителей-партнеров.

Всем новым пользователям Uber предлагает совершить первую поездку до 750 тенге бесплатно. Для этого необходимо установить приложение Uber, зарегистрироваться и ввести промокод — UBER4SHYMKENT в разделе ОПЛАТА. Промокод действителен при оплате по безналичному расчету и только для новых пользователей Uber.

Независимо от снижения цен, на платформе Uber в Шымкенте продолжат работать только автомобили иностранных марок в отличном техническом состоянии, не старше 7 лет. Сегодня среднее время подачи автомобиля, заказанного через Uber, оставляет в Шымкенте около 4 минут.