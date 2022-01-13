Цены снизились пока только на одной из сети АЗС. АИ-92 отпускают по 174 тенге за литр.

Автолюбители в недоумении. Крупная сеть заправок Шымкента неожиданно снизила цены на бензин и дизельное топливо.

АИ-92 на АЗС ТОО QAZ PETRO-OIL отпускают по 174 тенге за литр — это самый низкий показатель на сегодня. Едва заправки поменяли ценники, водители стали заправляться впрок.

Нурбол Орынбек: «Я живу в Ордабасинском районе. Сегодня по делам приехал в Шымкент. Хотел заправиться. Оказывается здесь АИ -90 отпускают по 174 тенге. Наверное, после обращения президента, предприниматели решились на такой шаг. Если вместе с ГСМ снизятся цены на продукты и на всё остальное, было бы хорошо».

Что происходит с ценами на топливо, на АЗС объяснили введением в стране Чрезвычайного положения. Так владельцы заправок решили поддержать шымкентских водителей в трудное время.

Жулдызхан Омиров, оператор АЗС: «Как видите, водителей, которые хотят у нас заправиться, много. Со вчерашнего дня наша компания проводит акцию на ГСМ. Литр бензина АИ-92 стоит 174 тенге, АИ -95 — 203 тенге. Подешевело и дизельное топливо, на 18 тенге«.

Месяц назад литр бензина марки АИ-92 реализовывался по 182 тенге, а дизтопливо — по 244. Водители считают, что ситуация в стране стабилизируется намного быстрее, если другие предприниматели поддержат инициативу шымкентской компании.