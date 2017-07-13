Снизить цены на жилье в ЮКО призвал Жансеит Туймебаев

В областном акимате под председательством акима ЮКО Жансеита Туймебаева прошло заседание по обсуждению строительной сферы региона. На заседании присутствовал недавно избранный от региона депутат Сената Парламента РК Алимжан Куртаев, сообщает пресс-служба акима ЮКО.

Согласно данным, указанным в докладе начальника областного строительного управления Куттыбека Жамашева, планируется сдача в эксплуатацию 121 объекта из 196 объектов, строительство которых было запланировано на 2017 год, а остальная часть переходит на следующий год. 29 объекта относятся к образовательным, 34 объекта — к здравоохранению, один — к объектам социального обеспечения, три — к культурным, а 42 объекта — 61 жилые дома.

Восемь объектов являются строениями, относящимися к объектам инженерной инфраструктуры, один объект — к объектам моногорода, один – к сельскому хозяйству, один – к благоустройству, один – к защите окружающей среды.

С начала текущего года из этих объектов в эксплуатацию сданы пятнадцать.

Касательно вопроса обеспечения жителей области жильем, начальник управления особо отметил, что в этом году проводится строительство 10879 квартир (226 жилых домов с общей площадью 737,6 тыс кв.м.). К концу текущего года 115 домов, включающих 6375 квартир (с общей площадью 388,7 тыс. кв.м.) приобретут своих хозяев-очередников.

Аким области, внимательно прослушав приведенные данные, заявил, что в Шымкенте необходимо увеличить строительство многоэтажных домов. Отметив, что для этого нужно работать над максимальным привлечением необходимых финансовых средств, Жансеит Кансейтулы поручил при строительстве обратить особое внимание на качество и архитектуру жилья, внутренним проектам квартир.

«При строительстве жилья необходимо увеличить количество однокомнатных, полуторных квартир, предназначенных для лиц, пока еще не создавших свою семью. Также нужно увеличить количество семейных и студенческих общежитий, нужно возводить специальный студенческий городок. А в строительстве жилых домов, используйте новые технологии, начните использовать современные, качественные отечественные материалы. Самое главное, рассмотрите вопрос снижения цен на жилье!», — сказал Жансеит Туймебаев.

Также аким раскритиковал то, что подготовка проектно-сметных документов (ПСД) на строительство социальных объектов, таких как школы, детские сады, медицинские учреждения, занимает много времени.