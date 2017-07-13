Снизить цены на жилье в ЮКО призвал Жансеит Туймебаев

0
217
Строительство жилья в Шымкенте
фото Самата Мырзалиева

В областном акимате под председательством акима ЮКО Жансеита Туймебаева прошло заседание по обсуждению строительной сферы региона. На заседании присутствовал недавно избранный от региона депутат Сената Парламента РК Алимжан Куртаев, сообщает пресс-служба акима ЮКО.

Согласно данным, указанным в докладе начальника областного строительного управления Куттыбека Жамашева, планируется сдача в эксплуатацию 121 объекта из 196 объектов, строительство которых было запланировано на 2017 год, а остальная часть переходит на следующий год. 29 объекта относятся к образовательным, 34 объекта — к здравоохранению, один — к объектам социального обеспечения, три — к культурным, а 42 объекта — 61 жилые дома.

Восемь объектов являются строениями, относящимися к объектам инженерной инфраструктуры, один объект — к объектам моногорода, один – к сельскому хозяйству, один – к благоустройству, один – к защите окружающей среды.

С начала текущего года из этих объектов в эксплуатацию сданы пятнадцать.

Касательно вопроса обеспечения жителей области жильем, начальник управления особо отметил, что в этом году проводится строительство 10879 квартир (226 жилых домов с общей площадью 737,6 тыс кв.м.). К концу текущего года 115 домов, включающих 6375 квартир (с общей площадью 388,7 тыс. кв.м.) приобретут своих хозяев-очередников.

Аким области, внимательно прослушав приведенные данные, заявил, что в Шымкенте необходимо увеличить строительство многоэтажных домов. Отметив, что для этого нужно работать над максимальным привлечением необходимых финансовых средств, Жансеит Кансейтулы поручил при строительстве обратить особое внимание на качество и архитектуру жилья, внутренним проектам квартир.

«При строительстве жилья необходимо увеличить количество однокомнатных, полуторных квартир, предназначенных для лиц, пока еще не создавших свою семью. Также нужно увеличить количество семейных и студенческих общежитий, нужно возводить специальный студенческий городок. А в строительстве жилых домов, используйте новые технологии, начните использовать современные, качественные отечественные материалы. Самое главное, рассмотрите вопрос снижения цен на жилье!», — сказал Жансеит Туймебаев.

Также аким раскритиковал то, что подготовка проектно-сметных документов (ПСД) на строительство социальных объектов, таких как школы, детские сады, медицинские учреждения, занимает много времени.

Реклама

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Отправить ответ

Оставьте первый комментарий!

Уведомлять меня
2000
wpDiscuz