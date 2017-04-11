В Шымкенте открылся региональный диабетологический центр

В Шымкенте на базе областного эндокринологического диспансера открылся региональный диабетологический центр. Данный центр оказывает специализированную медицинскую помощь жителям соседних Кызылординской и Жамбылской областей.

Здесь применяются современные методы диагностики и лечения больных сахарным диабетом. С помощью аппарата СGMS 288 раз в сутки проводится круглосуточное непрерывное измерение гликемии в крови пациентов сахарным диабетом. В «Школе Диабета» работают специально обученные инструкторы.

В областном эндокринологическом диспансере около 60% — это врачи с высшей категорией. Совместно с врачами эндокринологами-диабетологами пациентам с сахарным диабетом оказывают медицинскую помощь врачи нефрологи, кардиологи, офтальмологи, невропатологи, ангиохирурги. Врачи диспансера ежегодно повышают квалификацию.

Кроме того, в 2016 году 2 врача эндокринолога прошли обучение в городе Санкт-Петербург на базе многопрофильного Санкт-Петербургского центра по

ультразвуковой диагностике сосудистой патологии нижних конечностей. Также, 1 врач обучился в этом же городе по морфологической диагностике тонкоигольной аспирационной биопсии щитовидной железы, 25 врачей повысили квалификацию на территории Республики Казахстан.

Областной эндокринологический диспансер является клинической базой для медицинских колледжей и медицинских факультетов высших учебных заведений. Здесь, наряду с лечением больных, организуют семинары, конференции и встречи

по вопросам диабетологии.

В целях пропаганды здорового образа жизни, в школе диабета обучают профилактике ожирения. Стоит отметить, что в нашей стране большое значение в борьбе против сахарного диабета уделяется вопросам профилактики заболевания и формированию здорового образа жизни. Благодаря этим мерам можно существенно снизить риск развития заболевания и тяжелых осложнений, таких как диабетическая ретинопатия, нефропатия, невропатия, диабетическая стопа.

Пресс-служба акима ЮКО