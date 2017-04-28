В Шымкенте во время пожара погибла пенсионерка, прикованная к постели

В Шымкенте в посёлке Турлан произошёл пожар, в результате которого погибла 77-летняя женщина. Огонь разгорелся рано утром в коттедже, рассчитанном на трёх хозяев. Пострадавших могло оказаться больше, если бы не оперативные действия пожарных и соседей по улице.

Пожар в коттедже, где проживали три семьи разгорелся около шести часов утра, когда люди уже начинали просыпаться. Благодаря этому обстоятельству, убеждены жители дома, они и не пострадали. Первой запах дыма почувствовала соседка, проживавшая через стенку с пострадавшей квартирой. Пожилая женщина первой и подняла тревогу.

Александра Барышева, соседка: «Я во сне услышала сильный стук, будто кто-то упал, проснулась — вонища, дым и дышать нечем! Открыла туалет, а оттуда клубы дыма, я в ночнушке побежала вниз, смотрю — клубы дыма, как будто мусорку жгут, запах такой, ужас!»

Женщина стала будить соседей и уже они позвонили на пульт 101. Пожарные к месту происшествия приехали через считанные минуты. На тушение огня у них ушло около часа. В квартире, где разгорелся пожар, проживала пожилая женщина, которая в результате происшествия погибла.

Нурдаулет Молданиязов, главный специалист ДЧС ЮКО: «Сообщение о пожаре на дежурный пульт поступило утром 28 апреля, в 6 часов 6 минут. По словам вызывавших в квартире №3, по улице Мориса Тореза, 18, в посёлке Турланской экспедиции произошёл пожар. На тушение огня выехали 4 пожарные машины и 21 человек личного состава. В 6 часов 40 минут огонь был локализован, а в 7 часов 11 минут полностью потушен. В ходе пожара погибла хозяйка квартиры, 1940 года рождения…»

Как рассказали соседи женщина долгие годы проживала одна. В начале этого месяца её поразил инсульт и она была прикована к постели. Ее часто приходили проведать, но в момент пожара рядом никого не оказалось.

«Ей наняли какую- то женщину помогать, иглоукалывание назначили, но из дома она не выходила… Если бы она смогла выйти, но у неё там всё нагорожено, и она там, наверно, задохнулась…»

Сейчас по факту пожара ведётся следствие. По одной из версий огонь мог вспыхнуть в результате короткого замыкания. Как рассказали соседи, у женщины каждую ночь горел свет. Проводка в доме была старой возможно это и стало причиной пожара.

Данияр Худайбергенов