В Шымкенте вынесли приговор пограничникам, виновным в гибели ребенка

В Шымкенте вынесли приговор пятерым пограничникам, которые оставили пост и оружие, из-за чего погиб семилетний мальчик, сообщает Today.kz.

7 февраля 2017 года пятеро подсудимых, военнослужащих погранслужбы, получив приказ выйти на боевое дежурство по охране границы с оружием в руках, самовольно оставили свой пост. По приказу старшего по наряду, старшего лейтенанта Тузелова, они приехали в дом к младшему сержанту Ермаханову. В одной из комнат подсудимые оставили все свое оружие — четыре автомата Калашникова, а также табельный пистолет старшего наряда. С полным боекомплектом. После чего разошлись по своим делам.

Пограничники надеялись, что оружие никто не тронет. Но случилось непоправимое. Малолетние сыновья сержанта Ермаханова нашли спрятанный арсенал и стали играть с оружием.

В результате один из детей выстрелил из пистолета в другого — ребенок погиб на месте.

19 мая судья военного суда Шымкентского гарнизона Жамиля Толенова осудила старшего лейтенанта Кызылординского пограничного отряда войсковой части 2019 Рахымжана Тузелова к одному году лишению свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Остальные четыре пограничника получили один год условно. Всех лишили воинских званий и наград.

Подсудимые обвинялись по статье 445 «Нарушение правил охраны Государственной границы Республики Казахстан» и статье 462 (часть 2) — «Нарушение правил обращения с оружием, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Свою вину военные полностью признали уже на первом судебном заседании.