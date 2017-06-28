100 работников ТОО «Жолаушы» из Туркестана отправились на ЭКСПО

Когда билеты на ЭКСПО были выпущены в продажу, депутат областного маслихата, учредитель ТОО «Жолаушы» в Туркестане Р. Танибергенов был первым из Южного Казахстана, кто купил 500 билетов. И вот 100 работников ТОО «Жолаушы» отправились в Астану на выставку.

Администрация компании торжественно проводила сотрудников, направившихся в нашу столицу.

Инициатор мероприятия Рахым Танирбергенов выступил со словами: «Мы сегодня на двух автобусах провожаем 100 сотрудников, работающих в ТОО «Жолаушы». Все вопросы по проживанию наших коллег в Астане решены. Наша цель – создать благоприятные условия пребывания наших коллег, чтобы они могли посетить нашу столицу и увидеть выставку ЭКСПО».

Надо отметить, что эта поездка найдёт своё продолжение 12 июля. В этот день лучшие студенты и коллектив преподавателей Туркестанского индустриально-технического колледжа поедет в Астану.

Р. Танирберегнов также поддерживает и стражей порядка управления внутренних дел города Туркестан. При поддержке народного избранника городскому управлению внутренних дел было выдано 20 билетов.

Среди пассажиров автобуса, направляющегося в Астану, есть и работники полиции. В ходе этого мероприятия начальник городского управления внутренних дел Е. Кыдырбаев вручил медаль «25-Летия Казахстанской полиции» Р. Танирбергенову, который является щедрым гражданином города.

Заместитель акима города Туркестан Г. Рысбеков выразил благодарность Р. Колбайулы, инициатору этого благого дела, а также пожелал счастливого пути всем, кто сегодня уезжает в нашу столицу.

Пресс-служба акима ЮКО