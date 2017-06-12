Аким ЮКО встретился с победителями международных и республиканских олимпиад

Сегодня аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев встретился с 50 учащимися, победителями международных, республиканских предметных олимпиад, спортивных соревнований и конкурсов искусств 2016-2017 учебного года.

В ходе встречи глава региона поздравил победителей и отметил большой вклад родителей и педагогов в победу детей.

«Хочу сказать спасибо вам и вашим преподавателям за эти победы. Молодежь является реальной движущей силой в создании «Мәңгілік ел». Родительский долг – это дать детям хорошее воспитание и образование. В прошлом году 18 выпускников показали самые высокие результаты сдачи ЕНТ, набрав 122 балла, из них 6 из нашей области. Уверен, что эта тенденция сохранится и на предстоящем ЕНТ, где вы покажете высокие результаты», — сказал Ж. Туймебаев.

Отметим, что в 2016-2017 учебном году 4 учащихся области заняли призовые места на международных олимпиадах, 26 – республиканских, 10 – в научных проектах, и еще 10 учеников стали победителями спортивных соревнований и конкурсов искусств. Кроме того, областная команда была признана самой лучшей в номинации «Лучшая олимпийская команда – 2017», а также школа-гимназия №1 города Шымкента на протяжении двух лет становится победителем в номинациях «Образование и инновации» и «Лучшая олимпийская школа», тем самым повышая престиж региона.

Сегодня в стране выпускникам школ вручают аттестат о среднем образовании. В целом, в области в этом году около 33 тысяч учащихся окончили 11-ые классы, в том числе 1353 — обладатели знака «Алтын белгі», а 855 учеников окончили школу на аттестат с отличием.

В завершении встречи аким области выразил благодарность педагогам и выпускникам, а также вручил победителям благодарственные письма и ценные подарки.

Фото: Самат Мырзалиев.