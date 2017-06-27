Бизнес в ЮКО уходит в тень

Количество южан, которые занимаются теневым бизнесом растет. Как сообщают в управлении координации занятости и социальных программ ЮКО, из 503 тысяч самозанятых южноказахстанцев, более 250 человек не зарегистрировали свое дело. Ущерб, нанесенный бюджету, составляет 2,5 млрд тенге.

Об этом стало известно в ходе реализации проекта «Южно-Казахстанская область –благоприятный регион для климата».

Проект был создан в прошлом году для увеличения в регионе числа действующих предпринимателей. Инициаторами и разработчиком выступила прокуратура ЮКО, при поддержке акимата ЮКО и филиала НДП «Нур-Отан».

Как отмечают специалисты, для незарегистрированных предпринимателей предусмотрено наказание, предусмотренное статьей 463 Кодекса РК об административных нарушениях. Тем, кто экономит на налогах, грозит штраф от 15 МРП до 150 МРП.

Более того, в некоторых случаях могут конфисковать деньги, ценные бумаги, полученные вследствие административного правонарушения. А если предприниматель после наложения штрафа продолжает свой незаконный бизнес, то в этом случае размеры штрафа увеличатся в разы. Выплатить государству придется от 30 МРП до 500 МРП.

По сведениям департамента статистики ЮКО, по области на сегодняшний день зарегистрировано 215 317 субъектов МСБ. При этом 84% из них, или 176 684 — это действующие предприниматели.

Поэтому предпринимателям во избежание штрафов лучше зарегистрировать свое дело и действовать в рамках закона.

Жанат Тохтарбай