Не освоение бюджетных денег это большое нарушение, за которое виновные должны понести строгое наказание. Необходимо привлекать к ответственности допустивших ошибки высокопоставленных чиновников, а не рядовых госслужащих, уверены депутаты областного маслихата. Такое решение народные избранники озвучили после тщательного анализа расходования бюджетных средств во время заседания постоянной комиссии.
На постоянной комиссии областного маслихата по вопросам развития территории и природопользованию депутаты обсудили вопрос выполнения областным акиматом бюджета за 2016 год. Как отметили народные избранники, аким области уже отчитался перед населением о проделанной работе. Не прошло и четырех месяцев, как депутаты узнают, что некоторые показатели по бюджетным программам провалены.
Также депутаты не довольны принятыми мерами к тем, кто допустил не освоение бюджета и невыполнение программ. В комиссии потребовали, чтобы к ответственности привлекались не рядовые служащие, а те, кто на самом деле виновен.
«В отчете прозвучали, четырех чиновников предупредили, троим вынесли выговор, пятерых сняли с должности. Среди них нет, кто отвечает за выполнение данных программ, за расходование бюджетных средств — акимов и заместителей, сплошь руководители отделов и замы. Высокопоставленные лица избегают наказания. Если так будет продолжаться, то нарушения не прекратятся» — говорит Серикбай Ибадуллаев, депутат областного маслихата.
В 2016 году поступления в бюджет составили внушительную сумму 467 млрд 444 млн тенге. И в текущем году объем бюджета не малый. Депутаты считают чтобы на одни и те же грабли не наступать, необходимо уже сейчас провести мониторинг по всем программам и проконтролировать расходование бюджетных денег. Только при системном планировании и рациональном использовании можно добиться 100 процентного исполнения бюджета.
Шынар Оразова
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8 Комментариев Включено "Депутаты ЮКО предложили наказывать акимов за неосвоение бюджета"
А как их наказывать?
Публично пороть на площади 🙂 !
Я-за!
Да как-как? ): «И больше так не делай, пожалуйста!!»… и всё… 😂😂😂😂😂😂🙈
Да, теперь они бюджетные деньги во всякое дерьмо пихать будут, чтобы по репе не получить😂😂😂 надо ставить конкретные цели!!! А не просто искать виноватых…
2 месяца проект делают, затем два месяца экспертизу делают, потом на бюджет ставят решают деньги потом на все на следущий год оставляют
Пустые голоса и один пиар. Ничего путевого не предложили. Потому, что не изучали толком бюджет. Для того чтобы предметно обсуждать, надо знать суть и каждый пункт расхода бюджета. Проверять расчёты чиновников и нормативную базу до обсуждения. Одним чтением или собранием депутатов, скорее многие из них даже не читали, ничего и не предложить. Вот так и прокатывают чиновники свой бюджет.
Некачественное освоение плюс дорожайшие цены на материалы тоже не нужно!!! Посмотрите комплекс Шанырак возле центрального парка, аж за 67миллионов построили…. там невооруженным глазом видно что на 1 миллион не тянет… где остальные деньги??? А взять трату денег в пустую на посадку елок в нашем климате, а трата денег на остановки для автобусов, а бордюры и тратуары по пр. Тауке Хана??? А негодным амфальтом асфальтирование улиц??? Лучше бы центральную канализацию провели по ул. Орынбай Акына от Валиханова до Торекулова!!!