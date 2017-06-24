Депутаты ЮКО предложили наказывать акимов за неосвоение бюджета

Не освоение бюджетных денег это большое нарушение, за которое виновные должны понести строгое наказание. Необходимо привлекать к ответственности допустивших ошибки высокопоставленных чиновников, а не рядовых госслужащих, уверены депутаты областного маслихата. Такое решение народные избранники озвучили после тщательного анализа расходования бюджетных средств во время заседания постоянной комиссии.

На постоянной комиссии областного маслихата по вопросам развития территории и природопользованию депутаты обсудили вопрос выполнения областным акиматом бюджета за 2016 год. Как отметили народные избранники, аким области уже отчитался перед населением о проделанной работе. Не прошло и четырех месяцев, как депутаты узнают, что некоторые показатели по бюджетным программам провалены.

Также депутаты не довольны принятыми мерами к тем, кто допустил не освоение бюджета и невыполнение программ. В комиссии потребовали, чтобы к ответственности привлекались не рядовые служащие, а те, кто на самом деле виновен.

«В отчете прозвучали, четырех чиновников предупредили, троим вынесли выговор, пятерых сняли с должности. Среди них нет, кто отвечает за выполнение данных программ, за расходование бюджетных средств — акимов и заместителей, сплошь руководители отделов и замы. Высокопоставленные лица избегают наказания. Если так будет продолжаться, то нарушения не прекратятся» — говорит Серикбай Ибадуллаев, депутат областного маслихата.

В 2016 году поступления в бюджет составили внушительную сумму 467 млрд 444 млн тенге. И в текущем году объем бюджета не малый. Депутаты считают чтобы на одни и те же грабли не наступать, необходимо уже сейчас провести мониторинг по всем программам и проконтролировать расходование бюджетных денег. Только при системном планировании и рациональном использовании можно добиться 100 процентного исполнения бюджета.

Шынар Оразова