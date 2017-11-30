Депутатов ЮКО возмутили аппетиты монополистов-поставщиков коммунальных услуг

Депутаты маслихата ЮКО внесли изменения и дополнения в областной бюджет 2017-2019 года. На заседаниях постоянных комиссий в Шымкенте народные избранники поднимают вопросы подведения в населенные пункты инфраструктуры, качества ремонта дорог.

Объем областного бюджета на 2017 год составил 517 млрд 900 млн тенге. Согласившись с проектом областного бюджета, депутаты, переходят к обсуждению насущных проблем. Их поднимают избиратели.

Адилхан Исабаев, депутат маслихата ЮКО: «Закрыли городскую свалку. Недавно открыли в сторону Темирлановского шоссе новую дорогу. Качество дорожного полотна оставляет желать лучшего. Сейчас опять там делают ремонт. Раз уж взялись за дорогу, так почему не сделали как положено? Освещения нет. Кто за это отвечает? Дорога возле базара «Бекжан» закрыта, а знаки не установлены. Из-за этого возникает немало аварийных ситуаций!»

Вопрос был адресован конкретному человеку. На постоянную комиссию специально позвали заместителя акима Шымкента. Отрицать пробелы Нуралхан Кошеров не стал.

Нуралхан Кошеров, зам. акима Шымкента: «Что касается дороги в сторону Тамерлановского шоссе по ул. Ынтымак, то, да, согласен, там строительство полностью не завершено. Развязку в направлении Алматы будут строить в 6 этапов. А на счет качества, давайте вновь проверим. Я не отвечаю за эту сферу, но передам другому заместителю акима города, пусть разберется тот, кто отвечает за строительство дорог».

В очередной раз председательствующий постоянной комиссии поднял вопрос высоких тарифов на коммунальные услуги. Он, конечно, насущный. Никто не спорит. Но почему вопрос, который волнует каждого жителя области, господин Мельдеханов поднимает уже после того, как утвердили тарифы? Вполне резонно было бы задать его во время общественных слушаний, когда повышение тарифов только обговаривают. Тем более, что достойный пример есть.

Так, депутат областного маслихата Рахым Танирбергенов, являющийся учредителем ТОО «Жолаушы», несмотря на повышение тарифа на энергоносители, до сих пор держит цену за проезд в общественном транспорте Туркестана в размере сорока тенге.

Рахым Танирбергенов, депутат областного маслихата: «Тариф на электроэнергию с 13 тенге подняли до 24. Но несмотря на это, наша транспортная компания проезд на общественном транспорте в Туркестане не подняла. В автобусе 40 тенге, в маршрутках 50. Для учеников начальных классов проезд бесплатный, так как деньги выделены из районного бюджета по решению районного маслихата…»

Подверг критике аппетиты монополистов и депутат областного маслихата Бахарам Абдукаримов:

— Премьер-министр вчера сказал, что поставка тепла должна производиться напрямую, без посредников, а вы сейчас сами, как посредники выступаете. Вы — антимонопольный департамент, на стороне потребителя должны быть, а вы, наоборот, защищаете интересы монополистов.

На заседании постоянной комиссии также подняли вопрос движения большегрузных машин в Шымкенте. Городские власти обещают навести порядок, правда о сроках — опять ни слова.

Шынар Оразова