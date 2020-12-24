Год для Шымкента выдался сложным. Введенный карантин отразился на темпах строительства. Некоторые объекты сдать в срок не успели.

О неосвоении средств, говорят депутаты городского маслихата.

Текущий год был очень трудным. Из-за пандемии не были освоены деньги. Вместе с тем из-за плохой работы некоторых работников, а также подрядчиков, и несмотря на то что денежные средства были выделены во время, они не смогли их освоить. Ряд объектов не были завершены. На постоянной комиссии депутаты предложили: виновных привлечь к административной ответственности».

На рассмотрение депутатов был вынесен еще один важный документ: Утверждение пятилетней программы развития Шымкента и финансирование проектов.

-Программа развития на 2021–2025 годы подготовлена в новом формате. При разработке программы учтены требования жителей города. Программа будет включать предложения жителей, в частности, по развитию инфраструктуры, благоустройству, улучшению окружающей среды, развитию здравоохранения, борьбе с коррупцией. Для реализации документа будут мобилизованы все ресурсы, — считает Мурат АЙТЕНОВ, аким г. Шымкента

Эта сессия для многих депутатов шестого созыва стала последней.

-Хочу поблагодарить весь депутатский корпус за плодотворную работу , а также жителей Шымкента за вашу выдержку, понимание, за самоотверженный труд. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Хочу пожелать вам и вашим семьям благополучия и крепкого здоровья, — поздравил аким Шымкента Мурат Айтенов.