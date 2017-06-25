Дожди и грозы обещают синоптики в начале недели

Дожди и грозы в Шымкенте обещают синоптики в начале недели. Согласно прогнозу РГП «Казгидромет», в областном центре температура воздуха удержится на отметке 35 градусов выше ноля 26 и 27 июня. И только 28 июня обещает быть жарким и безоблачным.

26 июня в Шымкенте ожидается 33-35 градусов тепла, переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. 27 июня аналогичный прогноз погоды. 28 июня ясно, небольшой ветер, воздух днем прогреется до 32-34 градусов выше ноля.

Оперативная группа ДЧС ЮКО распространила штормовое предупреждение для жителей области. «По ЮКО ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду», — говорится в официальном сообщении.