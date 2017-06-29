Какие мероприятия можно посетить на День столицы в Астане

Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в честь Дня Астаны для гостей и жителей столицы проводит праздничную Декаду с 1 по 10 июля.

Как сообщил заместитель директора Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан Амерхан Рахимжанов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, 1 июля в 10:00 состоится торжественное открытие.

После торжественного открытия в 11:30 состоится подведение итогов фотоконкурса «Триумфальная арка «Мәңгілік Ел» глазами казахстанцев», который проходил в социальной сети Instagram в номинациях «Особенный взгляд», «Строительство Триумфальной арки «Мәңгілік Ел», «Ночной вид», «Взгляд с птичьего полета». Участие в нем принимали фотографы-любители с 8 июня.

3 июля в 14:30 в музее Библиотеки состоится круглый стол под названием «Астана – стратегический вектор Казахстана» ждет посетителей. Целью данного мероприятия является обсуждение и анализ политических, социально-экономических аспектов становления столицы Казахстана Астаны, достижений города на международной арене, а также исключительной роли и инициатив Главы государства в её развитии.

В этот же день в 15:00 ч. состоится просмотр художественного фильма «Разрывая замкнутый круг» — это третья часть киноэпопеи «Путь Лидера».

В ходе выступления Амерхан Рахимжанов также ознакомил в рамках Декады запланирован ряд мероприятий для детей.

4 июля в 10.00 в стенах музея Библиотеки пройдет детский праздник «Жұлдызды қала – Астана» в рамках проекта «Ребенок и культура». В программе: литературно-музыкальные композиции, театральные миниатюры, танцевально-хореографические постановки. Всех участников ожидают подарки от организаторов.

Просмотр завершающей части киноэпопеи «Путь Лидера» — художественного фильма «Так сложились звезды» состоится 5 июля в 15:00 ч.

Резюмируя свое выступление Амерхан Рахимжанов отметил, что ежедневно с 1 по 10 июля в Библиотеке Елбасы будут проводиться интеллектуальные викторины с гид-роботом «iDos», а с 3 июля в социальных сетях будет проведена викторина «Астана – столица ЭКСПО-2017».

Анонсы всех мероприятий размещены на сайте www.presidentlibrary.kz и страницах Библиотеки Елбасы в Facebook и Instagram.