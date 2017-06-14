Клиника доктора Мауриньша привлекает зарубежных светил медицины в области флебологии

Шымкентская «Клиника флебологии и лазерной медицины»* доктора Мауриньша подписала с белорусским медицинским центром «Конфидиенс» меморандум о сотрудничестве.

Отныне в клинике можно будет получить высококвалифицированную помощь не только шымкентских специалистов, но и зарубежных хирургов.

Сегодня это единственное медицинское заведение в республике, которое оказывает помощь в лечении варикозной болезни на международном уровне.

Сразу после подписания меморандума о сотрудничестве гости поделились опытом с шымкентскими коллегами, продемонстрировав им мастер-класс в лазерном лечении варикоза. За плечами белорусских врачей большой опыт и признание зарубежных коллег.

Сергей Корниевич — вице-президент Балтийского общества флебологов и один из ведущих специалистов Европы в в этой области. В Шымкент он приехал не только провести мастер-класс для флебологов, но и на практике оказать помощь в лечении тромбофлебита южноказахстанским пациентам.

Сергей Корниевич: «Во-первых, это малотравматичная операция, она выполняется под местной анестезией, не требует никаких наркозов или спинной анестезии. Она выполняется без разрезов, что очень важно для женщин, которым не нужны шрамы после операции. Мы делаем проколы по 1,5 мм и очень точно подводим провод к поврежденной вене с помощью ультразвука, далее прожигаем лазером…»

В Шымкенте такие лазерные операции будут проводиться в клинике флебологии и лазерной медицины доктора Мауриньша. Сегодня она оснащена самым современным оборудованием для проведения операций на сосудах.

Талгат Сартаев, главный врач клиники флебологии и лазерной медицины доктора Мауриньша: «Наша клиника является частью европейской клиники, которая оказывает высокотехнологичную помощь пациентам с проблемами вен с помощью оборудования самого последнего поколения, это оборудование известной немецкой компании».

Принимать пациентов в Шымкенте, белорусские специалисты будут до 14-го июня включительно. А уже после их отъезда эти же услуги окажут и врачи клиники флебологии и лазерной хирургии. Обращаться можно по адресу: Шымкент, улица Валиханова, 200/12.

*Лицензия № 0110793ДХ выдана Управлением здравоохранения Южно-Казахстанской области.

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