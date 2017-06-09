Куда исчезают мусорные эко-контейнеры в Шымкенте

В редакцию телеканала «Отырар TV» поступают многочисленные звонки от жителей, которые не могут понять — куда подевались контейнеры по сбору пластиковых и алюминиевых отходов.

Горожане недоумевают, почему их убрали со дворов многоэтажек по улице Жангельдина. Неужели очередной проект провалился с треском? Задаются вопросом шымкентцы.

Экологически настроенные шымкентцы недоумевают. Едва горожане приучились сортировать бутылки и банки отдельно от другого мусора, как вдруг это занятие оказалось бесполезным. В некоторых микрорайонах Шымкента исчезли эко-контейнеры.

Предприниматель, который устанавливает по городу эко-контейнеры, уверяет, что это не происки конкурентов. Причина в другом — доступные плетёные баки облюбовали местные бомжи. Добраться до содержимого и подзаработать на чужом бизнесе оказалось проще простого. Есть еще другая причина — в некоторых микрорайонах Шымкента устанавливать контейнеры оказалось просто не выгодно.

«Контейнеры приходится менять, в связи с тем, что в некоторых местах есть случаи порчи. Контейнеры режут, с другой стороны, они не наполняются, то есть в течение месяца контейнер стоит, там 10-15 баклажек закидывают и смысла держать контейнер в этом районе нет», — говорит Сакен Тутеев, директор ИП «Тутеев».

Контейнеры для сбора пластиковых бутылок и алюминиевых банок появились в микрорайонах Шымкента два месяца назад. В них горожане должны были складывать пластиковую и алюминиевую использованную тару. Шымкентцы тогда обещали, что быстро привыкнут к полезному новшеству и будут сортировать мусор. С тем, что окружающую среду нужно беречь, никто спорить не стал. Раздельный сбор мусора несомненно бы улучшил экологическую ситуацию в городе.

Сегодня в Шымкенте установлено около 90 эко-контейнеров. Несмотря на то, что бизнес пока не приносит большой прибыли, молодой стартапер установит еще 10 плетёных корзин для сбора пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Предприниматель верит, что рано или поздно «мусорная тема» в Шымкенте станет цивилизованной и высокодоходной.

Бахром Абдуллаев