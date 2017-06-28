Пастух в Сарыагашском районе сбежал вместе с отарой овец и бычками. В ЮКО полицейские задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в растрате чужого имущества, сообщает пресс-служба ДВД ЮКО.

Сотрудники Сарыагашского РУВД задержали мужчину, который, нанявшись пастухом к местному жителю, распродал весь его скот, а деньги потратил на свои нужды. В полицию обратился 47-летний потерпевший с заявлением о том, что некий знакомый нанялся пасти его скот, а спустя месяц исчез в неизвестном направлении, прихватив его скотину.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Сарыагашского РУВД задержали подозреваемого, местного жителя, 1986 г.р. Как выяснили полицейские, задержанный распродал весь скот потерпевшего в количестве 3 бычков и 15 овец, а деньги потратил на свои нужды. Общий ущерб, нанесенный потерпевшему, составил свыше миллиона тенге.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Сарыагашского РУВД и возбудили уголовное дело по статье 189 «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества». Проводится досудебное расследование.

Полицейские Южно-Казахстанской области рекомендуют жителям области быть внимательными к своему имуществу, бирковать и ставить тавро на свой скот. Также не стоит доверять свое имущество незнакомым лицам, а нанимать пасти свой скот доверенным людям.

Если же вы стали жертвой или свидетелем скотокрадства, следует незамедлительно обращаться с заявлением в полицию или позвонить по телефону «102».