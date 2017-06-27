Семья погибшего при пожаре сотрудника нефтебазы получит миллион тенге

Семье рабочего, погибшего при пожаре на нефтебазе Шымкента, выплатят компенсацию. Об этом телеканалу «Астана» сообщили представители компании «Шымкент мұнай онімдері». Родственникам пострадавшего предприятие заплатит около миллиона тенге.

Юрист акционерного общества пояснил, что именно такая сумма предусмотрена коллективным договором на случай гибели сотрудника на производстве. Берик Серкинбаев также отметил, что семья рабочего помимо этого получит выплату по страховке. Её размер предстоит определить, пояснил юрист. Компания возьмет на себя и расходы на панихиду.

Берик Серкинбаев, юрист АО «Шымкент мұнай өнімдері»: «Например, мы планируем на 40 дней в размере 200 тысяч тенге. Также есть предложение от генерального директора, чтобы взять одного из членов семьи, совершеннолетнего на работу, чтобы потерю кормильца закрыть этим вопросом».

Погибший при пожаре сотрудник работал на предприятии 4 месяца, в должности оператора по приему и отпуску нефтепродуктов. У него остались супруга и четверо детей. В июле погибшему исполнилось бы 46 лет.

Трагедия произошла на шымкентской нефтебазе 23 июня. Ближе к 8 утра на территории базы загорелся резервуар с бензином марки АИ-92. Погиб один человек. Несколько огнеборцев отравились угарным газом, но в госпитализации не нуждались. Ликвидировать пламя удалось спустя почти сутки. Спецкомиссии предстоит выяснить точные причины пожара и гибели сотрудника, а также установить общую сумму ущерба.