6347 человек сдали документы на получение 100 тысяч тенге, выделенных Правительством страны. Это пострадавшие от наводнения жители сел Жанатурмыс, Женис, Фирдауси, Достык, Оргебас Мактааральского района Туркестанской области.

В том числе одобрено 5356 заявок и на счета отправлено всего 535 600 000,0 тенге. Об этом заявил заместитель председателя ассамблеи народа Казахстана Туркестанской области Гани Рысбеков.

По его словам, оставшиеся 911 человек не получили соответствующую помощь из-за отсутствия документов.

«В настоящее время проводится работа по распределению финансовой помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. При проведении проверок акиматом подтверждены документы 146 граждан. У 62 граждан документы повторялись, 4 человека оказались гражданами другой страны. Кроме того, документы 779 граждан будут пересмотрены комиссией», — сказал Г. Рысбеков.

Кроме того, 5205 семьям, пострадавшим от наводнения, за счет фонда предпринимателя Алишера Усманова на каждую семью выделено по 1000 долларов США. На сегодняшний день выявлено 120 дополнительных семей, которые должны получить такую же помощь. В результате на счет 5316 семей направлено 2 206 724 760,0 тенге.

Один из тех, кто получил финансовую поддержку, житель села Фирдауси Финаят Файзиев. Он выразили огромную благодарность тем, кто протянул руку помощи людям в сложной ситуации.

«С первых дней потопа нам оказывается всяческая помощь. К примеру, когда мы остались без жилья, нам предоставили центр временной эвакуации. Сразу же обеспечили продуктами питания, одеждой и другими необходимыми вещами. Кроме того, при поддержке акимата мы очистили наше село от мусора. А сегодня получили 50 процентов 17 млн. тенге. На эти средства мы строим жилье. Оставшиеся деньги нам перечислят после закрытия кровли дома. И в помощь нам бесплатно привозят некоторые строительные материалы. Мы хотим поблагодарить Главу государства, акима области и весь народ за такую помощь», — сказал Ф.Файзиев.