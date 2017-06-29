Сколько стоит отдохнуть на казахстанских курортах?

Казахстанцам, решившим отдохнуть на отечественных курортах этим летом, придется заплатить от 4 до 50 тысяч тенге, сообщает NUR.KZ.

Так, на озере Алаколь 2-местный номер класса «стандарт+» в июле обойдется в 17 650 без питания, что дороже на 3 тысячи тенге, чем в 2016 году. В среднем цены варьируются от 8 тысяч тенге до 26,5 тысяч тенге.

Для бюджетных туристов представлен хостел с двумя койко-местами в отдельной секции, его цена – 3650 тенге (3 тысячи тенге в 2016 году) на тот же период.

«Базы строятся интенсивно, есть хорошие пансионаты на берегу и уже небольшие отели. Немного с прошлого года так и осталась нерешенной задача с проездом транспорта, в этом году стало еще хуже. Поезда не хватает, в связи с EXPO большой наплыв людей, поэтому поезд ходит только через день», – поясняет менеджер туристского агентства Юлия Ререн.

Стоит отметить, что многие популярные базы отдыха на озере Алаколь полностью распроданы до середины августа.

Горячие источники Чунджи в Алматинской области, по словам менеджера, в летнее время большим спросом не пользуются из-за отсутствия холодных бассейнов. Однако отдельные базы отдыха еще зимой заявили, что построят летние бассейны с холодной водой. Отдохнуть на источниках в среднем можно за 5 тысяч тенге – в будни, и 7 тысяч тенге – в выходные за сутки с 1 человека, включая завтрак.

Между тем на базах отдыха озера Балхаш стандартный 2-местный номер в июле обойдется в 15 тысяч тенге, «комфорт» – 25 тысяч тенге, также в отдельных отелях имеется «номер с видом на озеро» стоимость которого 50 тысяч тенге на двоих, без питания.

Проживание в летнем домике на базе отдыха эконом-класса на курорте Боровое в текущем году подорожало с 5 тысяч тенге до 7 тысяч тенге. Стандартные 2-местные номера стоят 18 тысяч тенге, «люкс» – 30 тысяч тенге в сутки с завтраком. Однако стоит отметить, что номера класса «люкс» на июль в большинстве заняты.

Также повысились цены и в зонах отдыха на берегу Капчагайского водохранилища. Проживание туристам с питанием в среднем обойдется в 19 тысяч тенге за номер, что на 4 тысячи тенге дороже прошлогодних тарифов.

В лечебно-оздоровительных комплексах у источника Сарыагаш в Южно-Казахстанской области цены выросли в среднем на треть. Так, в одном из санаториев Сарыагаша в 2016 году стоимость стандартного номера составляла 7,5 тысяч тенге на одного человека в сутки, а в текущем году – 10 тысяч тенге.

Касательно зарубежных курортов одинаково большим спросом пользуются Турция, Хайнань и Египет, обусловлено это наличием прямых рейсов из Алматы. Цены на «горящие» путевки по этим направлениям составляют 400-500 долларов, обычные путевки стоят около 700-800 долларов на человека вместе с перелетом.

Напомним, ранее министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы прокомментировал вопрос дороговизны отдыха на казахстанских курортах и отметил, как его можно сделать дешевле.

Кроме того, премьер-министр Бакытжан Сагинтаев поинтересовался готовностью озера Алаколь к началу туристического сезона.