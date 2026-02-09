Эко-этнографическую зону отдыха построят в Туркестанской области

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров провел переговоры с иностранными инвесторами по масштабному проекту создания в Тюлькубасском районе эко-этнографической зоны отдыха высокого уровня.

Реализация этой важной инициативы начнется уже в этом году при всесторонней поддержке государства. Основная концепция проекта — «Сердце Центральной Азии, окно в мир». Идея нацелена на превращение Тюлькубаса в международный культурно-туристический центр, связывающий регион со всем миром.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области:

«Тюлькубас — это край с великолепной природой, глубокой культурой и высоким потенциалом развития. Благодаря этому проекту мы получаем возможность развивать экономику, сохраняя природу, повышать благосостояние местных жителей и популяризировать казахскую кочевую культуру на международном уровне. Самое главное — проект создаст новые рабочие места и даст импульс долгосрочному развитию региона».

Основные направления проекта — интеграция сельского хозяйства, культуры, туризма и здравоохранения, обучение и трудоустройство местных жителей, формирование многоканальной экономической модели для повышения доходов населения. В ходе реализации проекта будут возведены отели и гастрономические объекты, торгово-развлекательный кластер, долина цветов, зоны для катания на лыжах и траве, глэмпинг-зона, ипподром и комплексы для национальных конных игр, ремесленные мастерские по производству национальных блюд и изделий ручной работы.

Конечная цель проекта — превратить Тюлькубас в процветающий регион с устойчивой экономикой и богатой культурой при полном сохранении экологии.