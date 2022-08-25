Туркестан превращается в зеленый город

Туркестан с каждым годом становится краше. На территории областного центра очень много парковых зон.

Зеленые насаждения украсили улицы, парки, скверы. И надо отдать должное работникам коммунальной службы, которые не покладая рук работали в знойное лето, чтобы деревья, цветы и газоны не засохли. Фонтаны в парковых зонах дарят прохладу отдыхающим. Как отмечают коммунальщики, жители областного центра и гости учатся в чистоте содержать красивый город.

Закир Камалов, представитель коммунального предприятия г. Туркестана:

«Работаем в парке, приводим в порядок деревья, кусты, где надо подрежем ветки, поливаем по графику. Траву на газоне равняем, работы хватает. Хочу отметить, отдыхающие стали культурнее, ценят наш труд, стеклянную тару, мусор не разбрасывают, прямо несут в урны. Они у нас везде установлены. Мы стараемся чтобы наш город был красивым и зеленым».