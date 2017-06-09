Четвертые сутки ищут утонувшего мальчика южноказахстанские спасатели

Спасатели департамента по ЧС продолжают разыскивать тело тринадцатилетнего подростка, жителя села Сайрам, утонувшего в реке Сайрам-Су.

На сегодня в поисковых работах задействовано 14 человек и 4 технических средства. По словам очевидцев, мальчик играл на мосту и, по неосторожности, упал в воду. Поиски подростка начались уже через час после поступления звонка.

Нуржан Асибеков, начальник отдела ликвидации ЧС ДЧС ЮКО: «6 июня, около 19 часов на пульт дежурной службы департамента ЧС поступило сообщение, что в поселке Сайрам, возле моста, в реку Сайрам-Су, по неосторожности, упал Мырзаметов Елмурат, 2004 года рождения. По сегодняшний день ведутся поиски, но там очень бурное течение, под мостом лежат много бетонных плит. Все эти отходы, мусор, загромождения мешают нашим водолазам вести водолазно-поисковые работы».

Помимо спасателей, в поисках тела погибшего подростка принимают участие и местные жители — около 50 волонтёров осматривают берега реки.

На сегодняшний день в водоемах Южно-Казахстанской области уже погибло 16 человек, 11 из них — дети, не достигшие совершеннолетия.

Данияр Худайбергенов