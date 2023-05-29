Новое оборудование испытали водолазы Шымкента

Оперативный спасательный отряд городского департамента по ЧС пополнился новым оборудованием.

В распоряжении спасателей появился автомобиль высокой проходимости, который значительно облегчит поисково-спасательные работы. Благодаря последним технологиям, водолазы департамента по ЧС смогут в короткий срок прибыть к самым труднодоступным водоёмам и приступить к спасательным работам.

Новое оборудование- очередной шаг в технологическом оснащении спасательного департамента Шымкента. Теперь на смену аквалангам, которые хоть и позволяли вести поисковые работы в водоёмах в любое время, но были не столь эффективными,пришли современные гидрокостюмы. Водные спасатели снабжены связью, и могут оперативно прибыть к любому водоёму, чтобы приступить к поисково-спасательным работам.

«Специальный автомобиль на базе МАЗ оборудован специальным водолазным снаряжением, в том числе имеется лодка и моторы, компрессоры для закачки воздуха и сканеры имеются душевая и комната для отдыха водолазов. Приобретено в 2022 году. Сейчас постоянно пользуемся, готовимся, водолазы тренируются на этом новом оборудовании», — рассказывает руководитель ОСО ДЧС г. Шымкента Орынбасар Тортбаев.

Одно из главных отличий нового оборудования от снаряжения старого формата — наличие связи спасателя ведущего работы в воде, с оператором координирующем его действия с берега водоёма. Для этого типа оборудования предусмотрена и видеосвязь, но у шымкентских спасателей пока облегчённая версия гидрокостюма.

«Снаряжение хорошо подходит для стоячей глубокой воды, это очень удобное снаряжение, там можно связываться с берегом и одновременно вести подводные работы вместе с водолазом спускается кабель и он может работать автономно. Есть возможность искать утонувших, выезжать на моторной лодке и тут же оказывать помощь утопающим. Для этого нужно лишь подъехать к месту спасательных работ и извлечь из машины оборудование», — говорит руководитель ОСО ДЧС г. Шымкента Орынбасар Тортбаев.

Машина оборудована автономным электрогенератором и душевой кабиной. Это позволяет вести поисковые работы в любое время суток и обеспечить комфортный отдых спасателей в свободное время. Всего автомобиль вмещает 6 человек, так что при наличии достаточных запасов продуктов на месте спасательный отряд на месте работ сможет находиться максимально долго.