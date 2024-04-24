Тело мужчины извлекли из реки Бадам в Шымкенте

В Шымкенте из реки Бадам извлекли тело неизвестного мужчины, передает OTYRAR.
Сообщение к правоохранителям поступило 24 апреля в 17:15 ч. По предварительным данным корреспондента программы «Экстренный вызов», полицию вызвали девочки-подростки, которые увидели в воде тело человека.
Вместе с полицией на место происшествия в жилой массив Забадам Енбекшинского района по улице Саттарханова прибыли спасатели, которые извлекли тело из воды.
Мужчина был в одежде, ему около 50-60 лет. Обстоятельства гибели и личность мужчины устанавливаются.
На месте ЧП работает следственно-оперативная группа. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.
Фото: скрин из видео
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